Magnus e Joinville decidem título de Futsal; como assistir

Magnus Futsal (SP) e Joinville EC (SC) decidem, neste sábado (31), às 19 horas (horário de MS), o título da 48ª Taça Brasil Sicredi de Clubes de Futsal – Divisão Especial. Os representantes paulista e catarinense venceram Cascavel Futsal (PR) e Minas Tênis Clube (MG), respectivamente, na semifinal.

Papa-títulos do futsal, o Magnus ainda não tem em sua galeria de troféus o da Taça Brasil. Até agora, o Cachorrão tem o ataque mais positivo do certame, com 28 gols. Destes, seis foram assinalados por Rodrigo Hardy, o Capita. O Joinville, por sua vez, vai atrás do tricampeonato, após levantar o caneco em 2011 e 2017. Para isso, confia em sua sólida defesa, a menos vazada até o momento, com seis sofridos.

A decisão entre Magnus Futsal (SP) e Joinville (SC) será transmitida ao vivo pela CBFS TV (clique aqui para acessar), por meio da plataforma streaming da TV NSports, a partir das 19 horas (de MS). A Taça Brasil de Clubes – Divisão Especial em Dourados é organizada pela CBFS, em parceria com a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS). O Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte, apoia a competição.