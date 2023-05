Torneio de game em Dourados é diversão em formato de copa

Alô, amantes do futebol e videogame! Em Dourados, campeonato de jogos vai para a 2ª edição, neste mês

A saudade da Copa do Mundo 2022 fez com que o empresário Guilherme Cortes criasse a Copa da Vila, um torneio de videogame em sua própria loja de vestuário e artigos esportivos, em Dourados – cidade localizada a 229 km da Capital. Com o intuito de divertir os amantes do futebol e videogame, o empresário uniu o útil ao agradável: transformou a própria loja esportiva em um espaço de competição. No torneio, as disputas são aos domingos e ocorrem em fases de grupos, semelhante à realização da copa, passando pelo 1º, 2º e 3º lugar e as oitavas, quartas, semifinais e final. A 2ª Copa da Vila deve acontecer no dia 28 deste mês, na loja Vila da Torcida, localizada no centro da cidade. Os participantes disputam os jogos da série Fifa e a transmissão da competição é on-line, pelo perfil do Instagram da loja: @viladatorcida, na Twitch TV com o usuário ‘viladatorcida’ e também pelo Facebook Vila da Torcida.

“Notei uma saudade muito grande da copa, por ela ser no fim do ano, uma data diferente de todas as outras copas do mundo, eu ouvi relatos dos nossos clientes, como: ‘que saudade da copa!’, ‘podia ter alguma coisa’. Foi daí que surgiu a ideia de fazer a Copa da Vila. Começamos fazendo no modo Champions League, um projeto pequeno, com apenas 8 participantes. Tivemos uma ótima interação com a galera que assistiu à live, transmitida no Instagram, e vi que deu certo. Então pensei que realmente seria viável realizar a Copa da Vila”.

Com cerca de 18 jogadores selecionados mediante um sorteio, a primeira edição da Copa da Vila foi realizada no último dia 23 de abril, durante um dia inteiro de competição, com muita diversão, salgadinhos e bebidas. “Foi muito legal, porque a nossa loja é bem temática, temos até um gramado que remete ao futebol. Eles se sentem em casa. Depois do campeonato, todos os clientes que participaram e assistiram à disputa, chegam na loja e falam que já se sentem em casa”.

Quem participou da disputa no modo Champions League e da 1ª Copa da Vila é o Dimitri Amorim, 18. O jovem relata que o torneio foi um dia incomum para os douradenses. “Nunca vivemos um dia de competição e diversão, ao mesmo tempo, em um ambiente de jogo presencialmente, apenas por competições realizadas on-line pelo próprio jogo Fifa, e a Vila está trazendo isso para os amantes de futebol e jogos, o que é ótimo. Está trazendo visibilidade para a loja e mostrando que o videogame pode ser, sim, um caminho para realizar eventos e até mesmo virar uma profissão.”

Dimitri foi campeão da competição Champions League, ficou em 3º lugar na Copa da Vila e espera jogar em um bom time, na próxima edição. “Fiquei em 3º lugar, perdi para o vice-campeão na semifinal, foi um dia de campeonato muito divertido, torcemos entre si e deu para sentir um gosto de competição. Minha expectativa para o próximo campeonato é, primeiramente, pegar um bom time no sorteio e partir para cima de todo mundo. Em dois campeonatos cheguei ao pódio, um sendo campeão e outro em 3º lugar, então, a cabeça já chega com aquela mentalidade de que dá para ganhar.”

Para o empresário, o torneio supriu a carência de eventos esportivos on-line, na cidade. “Hoje, muitas pessoas fazem evento físico, mas o ambiente on-line tem crescido muito. Eu falo para os participantes que essa competição parece brincadeira, mas não é. Vai sair muita gente boa daqui, não sei se vai jogar, se tornar profissional, mas que encontraram uma diversão e ficam ansiosos para o próximo domingo de torneio na vila, e isso é ótimo. Eu notava uma carência e vi que ela foi suprida, com a Copa da Vila”.

Segunda edição

A próxima edição já está em planejamento para ser realizada ainda neste mês, e deve ser um campeonato de alto nível, com 16 times, considerados os melhores da Europa, segundo Guilherme. “Estamos preparando os últimos detalhes e esperamos realizá-lo, no dia 28, último domingo do mês, com mais equipes. Temos a intenção de fazer a Copa da Vila com 32 seleções, mas isso demanda muito tempo e pode tornar desgastante para os participantes. Então, para esta segunda edição, será um torneio com 16 equipes, que são os melhores times europeus e tornam o campeonato de alto nível.”

Os vencedores da 1ª Copa da Vila foram premiados com uma réplica do troféu da Copa do Mundo e para a 2ª edição deve ser personalizado. “Estamos estudando fazer um troféu 3D para o vencedor, ele é personalizado no estilo da vila, da copa e, junto, daremos uma camiseta de time. Para quem ficar em 2º lugar ganhará uma medalha e uma camiseta. E para o jogador que conquistar o 3º lugar daremos a medalha e a opção de bola ou uma personalização”, afirmou o empresário, que disse que o valor das inscrições também estão sendo estudados.

“Futebol é um dos esportes mais amados do Brasil, então, nada melhor do que usarmos isso ao nosso favor. Nosso intuito não é parar por aqui. Sempre falo para os participantes que estou buscando me aperfeiçoar e quero fazer torneios gigantescos. Nós não paramos por aqui, esse campeonato tem muita coisa boa para trazer aos jogadores de Dourados. Queremos levar cultura, diversão e entretenimento para essa galera”, finalizou Guilherme.

Serviço

Para quem quiser acompanhar as datas de torneios, se inscrever e assistir às transmissões das competições, acesse o perfil do Instagram da loja: @ viladatorcida e o Facebook: Vila da Torcida. Os torneios são realizados na loja Vila da Torcida, localizada na avenida Marcelino Pires, 1.152, Centro.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

