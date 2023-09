Lutadores de Três Lagoas conquistam “ouro” em competição nacional e se classificam para Panamericano de Kickboxing na Argentina

No último fim de semana (02 e 03 de agosto), a cidade de Mogi das Cruzes – SP recebeu centenas de lutadores de vários estados do País para a disputa do Campeonato Brasileiro de Kickboxing WKA – 2023.

Três Lagoas foi bem representada por 6 atletas da Academia Lycans Club de Artes Marciais, sendo que 4 foram campeões em suas modalidades.

Os “medalhas de Ouro” de Três Lagoas foram Murilo Draxx, Mateus Frentista, Felipe Montanha e Yzabelly Arlequina e estão automaticamente classificados para disputar o Panamericano de Kickboxing em Buenos Aires, na Argentina, nos dias 11 e 12 de novembro.

O treinador Lê Alencar acompanhou a equipe na competição, juntamente do também treinador Woshington Rodrigues, oportunidade em que parabenizou os alunos e agradeceu o apoio da SEJUVEL.

“É um orgulho muito grande ver a garra dos nossos alunos e o que eles vêm conquistando ao longo desses anos e este mérito atual devemos também à família SEJUVEL, na pessoa do secretário Rialino Medeiros e do prefeito Angelo Guerreiro por sempre nos apoiar e tornar possível colocar Três Lagoas no pódio dos campeonatos de artes marciais do Brasil”, concluiu.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

