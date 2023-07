Luciano fura retranca de Diniz, e São Paulo vence o Fluminense no Morumbi

O São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (1º), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo.

O São Paulo chegou à vitória após bom segundo tempo. Depois de uma etapa inicial morna, o Tricolor se impôs e chegou ao gol no fim. O goleiro Fábio, do Fluminense, foi mal no lance depois de defesas importantes.

O gol do São Paulo teve pouco mais de um minuto de checagem no VAR por conta da posição de Luciano após o passe de cabeça de David. A torcida no Morumbi ficou apreensiva, mas o atacante estava atrás da linha da bola e o gol foi legal.

O Fluminense teve uma postura defensiva no Morumbi. O time de Fernando Diniz, que geralmente é protagonista, ficou quase todo o tempo na sua defesa e teve menos posse de bola e finalizações.

No primeiro tempo, houve uma confusão entre Luciano e Felipe Melo. Anderson Daronco parou o jogo para dar bronca e conseguiu conter os ânimos. Com Felipe Melo no banco, Luciano fez o gol da vitória. No fim, Arias ficou bravo com Pablo Maia, foi para cima do rival e acabou expulso.

O São Paulo foi ao sexto lugar, com 21 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que fica em quinto por causa dos critérios de desempate.

O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira, novamente no Morumbi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense terá a semana livre antes de receber o Internacional, dia 9, pelo Campeonato Brasileiro. Acesse também: Mato Grosso do Sul se destaca como um dos estados com gasolina mais barata no Brasil

Com informações da Folhapress