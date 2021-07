LOUD se torna a equipe de e-sports mais seguida do mundo no Instagram

Agora é oficial! A LOUD é a equipe de esports mais seguida do mundo no Instagram, ultrapassando a FaZe Clan. No momento da publicação dessa matéria a organização brasileira já tem mais de 11.269 milhões de seguidores, enquanto sua “concorrente” tem pouco mais de 11.268 milhões.

A diferença não é grande, mas já mostra o excelente trabalho de imagem que a LOUD vem realizando em seus pouco mais de 2 anos de vida. Recentemente a Thaiga, uma das criadoras de conteúdo da organização, alcançou 5 milhões de seguidores no Instagram em apenas um ano de contratação.

A LOUD tem sua maior base de fãs no cenário de Free Fire, mas também ingressou no de Fortnite e LoL. Há pouco mais de um ano a organização foi a primeira a alcançar 1 bilhão de visualizações no Youtube, e na primeira metade deste ano foi a equipe de esports mais falada no Twitter.

É válido lembrar que a LOUD também é a organização de esports com maior número de inscritos no Youtube, acumulando mais de 12 milhões de assinaturas.

