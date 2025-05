Libertadores e Sul-Americana: Palmeiras avança, Flamengo empata e Vasco é goleado em noite de contrastes para os brasileiros

A quarta-feira (7) foi marcada por partidas decisivas para clubes brasileiros na Libertadores e na Copa Sul-Americana. O destaque da noite ficou por conta do Palmeiras, que venceu o Cerro Porteño por 2 a 0, em Assunção, e garantiu vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores. Com 12 pontos, o Verdão lidera o Grupo G com folga.

A vitória foi construída com um gol de Estêvão, aos 40 minutos do primeiro tempo, após jogada rápida de Lucas Evangelista, e outro de Vitor Roque, nos acréscimos da etapa final. Apesar do domínio, o time paulista passou por sustos, com o adversário acertando a trave duas vezes. O Palmeiras agora se prepara para o clássico contra o São Paulo, no domingo (11), pelo Brasileirão.

Também pela Libertadores, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina. Arrascaeta abriu o placar cedo para o Rubro-Negro, mas Gastón Verón igualou o marcador no segundo tempo. Com o empate, o Flamengo chega a 5 pontos e permanece em terceiro lugar no Grupo C, atrás da LDU e do próprio Central Córdoba, ambos com 8 pontos. A equipe carioca enfrenta o Bahia no sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Bahia teve uma noite amarga. Jogando na Arena Fonte Nova, o time foi derrotado por 3 a 1 pelo Nacional-URU. Apesar de sair na frente com Jean Lucas, a equipe sofreu a virada e desperdiçou a chance de se consolidar na liderança do Grupo F. A situação ainda é favorável, mas o Tricolor pode ser ultrapassado pelo Internacional, caso o time gaúcho vença o Atlético Nacional em Medellín.

Pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Mushuc Runa, no Equador, e deu adeus à competição. Com apenas 4 pontos no Grupo E, a Raposa não tem mais chances de classificação. O gol cruzeirense foi marcado por Lautaro Díaz, mas a equipe não conseguiu reagir após o gol adversário de Carlos Orejuela.

O Grêmio também empatou, mas ainda está vivo. O placar de 0 a 0 com o Atlético Grau, no Peru, manteve o time na vice-liderança do Grupo D com 8 pontos, dois atrás do Godoy Cruz. Sem brilho, o Tricolor Gaúcho depende de si para seguir às oitavas.

Quem teve a pior noite foi o Vasco, goleado por 4 a 1 pelo Academia Puerto Cabello, em São Januário. O Cruzmaltino até empatou com João Victor, mas desmoronou no segundo tempo e sofreu três gols. O resultado afasta o clube carioca da zona de classificação no Grupo G e aumenta a pressão pela contratação de um novo técnico — Fernando Diniz é o nome mais cotado.

A rodada continental reforçou o bom momento do Palmeiras, a instabilidade do Flamengo e do Bahia, e a crise vivida por Cruzeiro e Vasco, que agora voltam suas atenções ao cenário nacional.

