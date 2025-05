Prefeitura de Campo Grande convoca aprovados para cargos de cuidador e educador social

A Prefeitura de Campo Grande divulgou, nesta quinta-feira (8), a relação de candidatos convocados no processo seletivo para os cargos temporários de cuidador e educador social. A lista completa pode ser consultada na edição de hoje do Diogrande (Diário Oficial do Município).

Os selecionados irão atuar conforme a necessidade da administração municipal, com remuneração de R$ 1.500 e carga horária de 40 horas semanais ou em regime de escala 12×36.

Entre as atribuições dos cuidadores estão o apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade ou exclusão, com abordagens pedagógicas para promover a reintegração social. Esses profissionais também serão responsáveis por oficinas educativas, e no acompanhamento físico e emocional dos atendidos e cuidados.

Já os educadores sociais terão como função a condução de atividades socioeducativas com crianças, adolescentes, adultos e famílias envolvidas em programas assistenciais do município. O trabalho envolve ainda a promoção da inclusão social de pessoas em situação de risco ou com deficiência.

Os candidatos convocados devem se apresentar na próxima segunda-feira (12), às 8h, na sede da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania ), localizada na Rua dos Barbosas, nº 321, bairro Amambaí, para formalizar a contratação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.