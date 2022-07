As emoções do Campeonato Argentino continuam a todo vapor e com muitos gols na noite de ontem(11). Foram três jogos, 11 gols marcados e duas viradas espetaculares que marcaram a sétima rodada do campeonato.

O primeiro jogo da noite, foi entre Defensa Y Justicia e Aldosivi, no estádio Norberto “Tito” Tomaghello e quem abriu o placar foi o time do Aldosivi com Brian Martinez aos 11, e Bautista Kocienski, aos 18 minutos do primeiro tempo. A virada dos times da casa aconteceu na etapa final com Lucas Albertengo, aos 12, Tomás Galván, aos 18, e Nicolás Tripichio, aos 29 minutos da etapa final, virando o jogo para 3 a 2.

Com esse resultado, o Defensa Y Justicia vai para 7 pontos, e respira no Campeonato Argentino na 21º colocação. Já o Aldosivi, mergulha na última colocação ( 28º) com 4 pontos.

O próximo jogo do Defensa Y Justicia será contra o Sarmiento, no estádio Eva Perón. Já o lanterninha do campeonato, Aldosivi enfrenta o Tucumán no Estádio José María Minella. Ambos os jogos serão nesta sexta-feira à noite.

A segunda partida de ontem, foi entre Cólon e Vélez Sarsfield no estádio Brigadier General Estanislao López. Quem saiu na frente, novamente foram os visitantes com Valentin Gomez, aos 16 minutos da etapa inicial. O início da virada do Colón foi de Facundo Garcés, aos 29 minutos do primeiro tempo, empatando o jogo em 1 a 1.

O gol da virada foi do ex-Cruzeirense, Ramón Abila, aos 13 minutos da etapa final, virando o jogo para 2 a 1. Com esse resultado, o Cólon foi para 8 pontos e travou na 17º colocação. Já o Vélez Sarfield tem 5 pontos em sete jogos, e afunda na 25º colocação. O Campeonato Argentino tem 28 equipes.

Ambas as equipes voltam a campo neste final de semana. O Colón viaja até La Plata onde no sábado enfrenta o Gimnasia Y Esgrima. Já o Vélez Sarfield pega o River Plate em seus domínios buscando recuperação no campeonato.

No terceiro jogo da noite, o Argentinos Juniors não deu bobeira e venceu o Tigre no estádio Diego Armando Maradona por 2 a 1. Com gols de Gastón Véron aos 14, e Javier Cabrera, aos 25 minutos da etapa inicial ,colocaram o “El Bicho de La Paternal” na frente do placar. O gol do Tigre foi de Mateo Retegui, aos 34 minutos da etapa inicial, fazendo 2 a 1.

O Argentinos Juniors sobe para 8º colocação com 13 pontos e o Tigre estaciona na 24º colocação com 6 pontos.

O próximo confronto do “El Bicho de La Paternal” será no sábado, contra o Barracas Central, no estádio Tomás Adolfo Ducó. Já o Tigre enfrenta o Estudiantes no Estádio José Dellagiovanna.