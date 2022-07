Jovem tenta furtar carro na fronteira, mas acaba sendo pego em flagrante dormindo

Paul Alcides Duarte Ramirez de 19 anos, foi preso em flagrante ontem (11) dormindo dentro de um carro onde ele iria furtar, no bairro no bairro Boqueron II na Ciudad del Este no Paraguai. De acordo com a polícia local, a proprietária do automóvel pegou o jovem dormindo no banco do motorista.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, o jovem preso em flagrante deve cumprir prisão domiciliar. Paul foi encontrado dormindo no banco do motorista de um veículo de modelo Mercedez Benz, modelo GLC200.

De acordo com a polícia local, a dona do carro, uma jovem de 26 anos, chegou de manhã ao local de trabalho e flagrou que a porta da frente, do lado esquerdo do veículo estava quebrada e pegou o rapaz dormindo.

Além de Paul, os policiais encontraram uma vareta de ferro que foi usada para quebrar a janela do veículo.

O rapaz foi levado para delegacia de polícia local para registro do crime.

