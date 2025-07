Justiça esportiva anula suspensão de Gabigol por tentativa de fraude em exame antidoping

Atacante do Cruzeiro foi acusado de dificultar teste em 2023, mas corte internacional entendeu que conduta não confgurou adulteração

A suspensão de 24 meses que havia sido imposta a Gabigol por suposta fraude em um exame antidoping foi anulada nesta sexta-feira (4). A decisão partiu da Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância máxima da justiça esportiva, e reverte o julgamento feito no Brasil em março do ano passado.

O caso teve origem em abril de 2023, quando o jogador ainda defendia o Flamengo. Na véspera de uma partida do Campeonato Carioca, ele foi acusado de dificultar a coleta de material para o exame, chegando com atraso e demonstrando comportamento considerado não colaborativo pela equipe de controle.

Mesmo assim, a CAS entendeu que a conduta, apesar de inadequada, não configurava adulteração ou manipulação do processo, o que seria necessário para que a punição se sustentasse dentro do Código Mundial Antidoping.

Com a nova decisão, Gabigol, hoje no Cruzeiro, está definitivamente liberado para atuar. Durante o período de julgamento, ele havia conseguido liminar para seguir jogando normalmente.

A acusação original havia levado em conta a versão dos profissionais responsáveis pela testagem, e o caso ganhou repercussão nacional. O Flamengo, na época, declarou apoio ao atleta. A defesa sempre negou qualquer tentativa de fraude.

Gabigol tem 28 anos e trocou o Flamengo pelo Cruzeiro no fim de 2023. O episódio encerra um dos capítulos mais delicados da carreira do atacante.

