Castramóvel atende gratuitamente neste sábado no Bosque dos Ipês em Campo Grande

Ação da Coordenadoria de Zoonoses oferece vacinação, cadastro para castração e orientações sobre animais peçonhentos

Neste sábado (5), moradores da região Norte de Campo Grande poderão aproveitar os serviços gratuitos oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ), no Bosque dos Ipês. O Castramóvel estará estacionado na portaria A do shopping, com atendimento das 14h às 17h, por ordem de chegada.

A iniciativa inclui vacinação contra a raiva para cães e gatos, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose, acolhimento de denúncias de maus-tratos e cadastro para castração. Neste último caso, o tutor precisa comprovar renda de até três salários mínimos, não é necessário levar o animal para fazer o cadastro.

Além do atendimento veterinário, haverá uma exposição com informações sobre animais peçonhentos, incluindo modelos didáticos de morcegos e flebotomínios. Técnicos estarão no local para orientar a população sobre cuidados preventivos e procedimentos em caso de acidentes. Para as crianças, estão previstas atividades como pintura facial com temas de animais.

Paralelamente, a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) realiza uma ação educativa sobre o combate à dengue, com uso de maquetes, microscópios e materiais informativos.

O Bosque dos Ipês é um shopping pet friendly e permite a entrada de cães de pequeno e médio porte, desde que estejam com guia curta. Animais de grande porte ou cães de guarda não são permitidos nas áreas internas. Displays com saquinhos para coleta de fezes estão disponíveis pelos corredores, e há uma área específica na praça de alimentação onde tutores podem ficar com seus pets.

O shopping está localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4796, bairro Novos Estados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram