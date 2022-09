José Aldo anuncia aposentadoria do MMA

José Aldo, uma lenda brasileira do MMA, anunciou sua aposentadoria do esporte neste domingo (18). De acordo com informações do Combate, ele chegou a um acordo com a organização para encerrar seu contrato. A última vez que o atleta pisou no octógono foi no UFC 278, nos Estados Unidos, onde perdeu para o georgiano Merab Dvalishvili por pontos no peso-galo, em uma luta equilibrada.

Uma lenda das artes marciais

José Aldo é um ídolo para muitos que acompanham as artes marciais. Aldo é apontado como o melhor atleta que já competiu até 66 kg dentro das artes marciais mistas. O ‘Campeão do Povo’, como foi consagrado, se afasta do esporte com um cartel de 31 vitórias e oito derrotas como profissional.

A história de José Aldo, que virou até filme, emociona e inspira jovens há anos. O menino humilde de Manaus, que ganhou uma cicatriz característica no rosto ao cair sobre a grelha de uma churrasqueira durante a infância, foi sozinho para o Rio de Janeiro tentar a sorte no jiu-jítsu e topou morar na academia e passar fome para buscar seu objetivo.

Aldo manteve seu reinado com o cinturão dos penas durante sete anos. O lutador travou batalhas históricas, como quando defendeu seu título contra Urijah Faber, um dos grandes adversários do brasileiro. Ao todo, somando desde sua primeira derrota, sofrida ainda no Brasil, o manauara ficou 10 anos e 16 dias sem perder uma luta, enfileirando 17 adversários e defendendo o cinturão com sucesso, somados UFC e WEC, nove vezes.

Fim do reinado

A maior derrota do brasileiro foi justamente quando perdeu seu reinado para o notório falastrão Conor McGregor, em dezembro de 2015. Após bastidores agitados, com muitas ofensas, o Americano chocou o mundo ao nocautear José Aldo com 17 segundos de luta.

Contudo, Aldo se reergueu, recuperou o cinturão logo depois: primeiro interinamente, ao vencer Frankie Edgar, e depois oficialmente com a decisão de McGregor de subir permanentemente para o peso-leve (70,3kg). O novo reinado, porém, durou pouco: o brasileiro perdeu o cinturão para Max Holloway em 2017, em sua primeira defesa do título.

Após isso, o brasileiro teve algumas derrotas e levantou a possibilidade de se aposentar. Entretanto, uma nova reviravolta aconteceu. No último ano, o “campeão do povo” emplacou uma sequência de vitórias, o que credenciou a uma nova disputa de cinturão. Infelizmente não deu para o brasileiro, nessa que foi sua última luta. Porém, Aldo se despede por cima, como um dos principais nome da história do MMA.

