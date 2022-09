Boletim de urna estará disponível online após fechamento das sessões

Normalmente fixado na porta das seções eleitorais, o Boletim de Urna (BU) estará disponível na internet e também em aplicativo, logo após o fechamento das urnas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a publicação imediata do boletim mostrará mais transparência e demonstrará integridade no sistema eleitoral.

Em anos anteriores, os boletins eram publicados na internet em até três dias depois das eleições. De acordo com o TSE, o boletim é um dos principais instrumentos de transparência das eleições, colocando o resultado imediato à disposição da sociedade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que presidentes de mesa e mesários levem uma cópia do BU para conferência com a imagem do mesmo boletim que será colocada pela internet. De acordo com o órgão, ela também incentiva a conferência dos boletins eleitores, candidatos, federações e partidos políticos, e entidades fiscalizadoras.

Impressão

A urna imprime, em cinco vias, o BU, que contém a quantidade de votos registrados na urna para cada candidato e partido. Uma das vias impressas é afixada imediatamente no local de votação, visível a todos, para que o resultado da urna se torne público e definitivo imediatamente após o encerramento da votação.

Como elas serão recolhidas?

As vias impressas dos boletins de urna serão recolhidos nas seções eleitorais pelos Tribunais regionais eleitorais (TREs), onde serão encaminhados ao TSE. Logo após, a Corte Eleitoral entregará ao Tribunal de Contas da União (TCU), para que os auditores possam comparar os documentos que serão disponibilizados pelo TSE, via internet.

Após isso, o TCU informará ao TSE a amostra selecionada após a conclusão dos procedimentos e informará ao público na seção eleitoral, o mesmo documento que será utilizado pelo TSE que compõe o resultado final.

