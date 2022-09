Jornal elege jogadores brasileiros entre os melhores da nova geração

– Na última quarta-feira (29), o jornal inglês The Guardian anunciou a nova edição do ‘Next Generation’ de 2022. A lista engloba as melhores promessas do futebol mundial que nasceram no ano de 2005, portanto completam 17 anos.

Sessenta jogadores foram escolhidos e entre os melhores estão três brasileiros: Vitor Roque, do Athletico Paranaense, Matheus Gonçalves, do Flamengo, e Deivid Washington, do Santos.

Vitor Roque é umas das promessas do Athletico Paranaense após brilhar marcando gols importantes e ser um dos destaques da Copa Libertadores. Aos 17 anos, o jogador é especulado em times como Barcelona e Real Madrid.

Matheus Gonçalves é um meia-atacante do Flamengo e é uma das revelações do clube carioca, brilhando no sub-20. Deivid Washington é um atacante da base do Santos, titular absoluto e artilheiro da equipe. No Brasileiro sub-17, o atleta tem seis gols e no Paulistão são 16.

Outras grandes promessas da lista são: o francês Mathys Tel, contratado pelo Bayern de Munique recentemente, e Antonio Nusa, norueguês-nigeriano que joga no Club Brugge e tem como ídolo Neymar.

Com informações da Folhapress