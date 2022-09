Previsão segue com chuvas e mínima de 16ºC em MS

A previsão do tempo para esta sexta-feira (30) é de mais um dia com chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas são consequência da formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai e da disponibilidade de umidade no Estado.

A temperatura mínima esperada é de 16ºC, em Ponta Porã, e a máxima de 28ºC, em Coxim. Em Campo Grande o dia amanheceu com sol entre nuvens e mínima entre 18 e 19ºC. A máxima não deve passar dos 24ºC.

Outras máximas previstas são de 20ºC em Ponta Porã, 22ºC em Dourados e Bataguassu, 25ºC em Porto Murtinho, 27ºC em Corumbá e Chapadão do Sul e 31ºC em Coxim.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com dois alertas para chuvas moderadas e intensas. O alerta de nível laranja, que indica perigo, prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já o alerta de nível amarelo indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Ambos os alerta valem até o sábado (01).