Jorge Valdívia é preso no Chile acusado de abuso sexual

O ex-jogador Jorge Valdívia foi preso na madrugada de terça-feira (22) no Chile, sob acusação de abuso sexual contra uma mulher. O caso teria ocorrido no último domingo (20), e a denúncia foi formalizada na manhã do dia seguinte. Valdívia, conhecido por suas passagens pelo Palmeiras entre 2006 e 2008 e entre 2010 e 2015, foi detido por volta das 3 horas da manhã.

O Ministério Público chileno confirmou a prisão e a investigação em curso. “Confirmamos que Jorge Valdívia será formalizado (…). Atualmente, ele está detido”, informou o MP em comunicado oficial.

De acordo com a imprensa local, Valdívia se encontrou com uma tatuadora na noite de domingo para discutir uma possível tatuagem. Após o consumo de álcool, a mulher alegou não se lembrar do que aconteceu depois. Na manhã de segunda-feira, ao ligar para o ex-jogador, Valdívia teria dito que ambos mantiveram relações sexuais naquela noite.

A mulher, que afirmou não lembrar dos eventos, registrou a denúncia de abuso sexual na manhã seguinte. Em sua defesa, Jorge Valdívia negou as acusações e alegou que a relação foi consensual. O ex-atleta se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. “Nego firmemente ter agredido sexualmente alguém. Mantive um relacionamento consensual com uma mulher adulta e estarei à disposição do Ministério Público assim que amanhecer”, declarou Valdívia.

Diante das acusações, a Prima Media, empresa para a qual Jorge Valdívia atua como comentarista, anunciou a suspensão do ex-jogador de suas funções até que o caso seja devidamente resolvido. As investigações continuam, e o processo segue em andamento no Chile.

