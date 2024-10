Rodada de futebol desta terça-feira traz Libertadores e Brasileirão com confrontos decisivos

Nesta terça-feira (22), o futebol promete grandes emoções com partidas pela Libertadores da América e pelo Campeonato Brasileiro, nas Séries A e B. Destaques incluem a semifinal da Libertadores entre Atlético-MG e River Plate, além de duelos importantes na Série A e na Série B do Brasileirão.

O Atlético-MG entra em campo às 20h30 (horário de MS) para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América contra o River Plate, da Argentina. O confronto será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, e promete ser um dos grandes momentos da competição. O Galo busca um bom resultado em casa para ter vantagem no jogo de volta em Buenos Aires.

A provável escalada do técnico Gabriel Milito inclui Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco (ou Fausto Vera), Arana e Rubens (ou Deyverson); Hulk e Paulinho.

Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Athletico-PR se enfrentam às 18h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida atrasada da 17ª rodada. O jogo é crucial para ambas as equipes, que estão na luta para escapar da zona de rebaixamento. O Tricolor carioca ocupa a 15ª posição, com 33 pontos, enquanto o Furacão está em 18º, com 31, apenas dois pontos atrás.

Na Série B, o Santos recebe o Ceará às 18h na Vila Belmiro, em Santos. O Peixe, líder da competição com 56 pontos, tenta manter a vantagem no topo da tabela. Já o Ceará, em quinto lugar com 51 pontos, busca se aproximar do G-4 e garantir uma vaga na zona de acesso para a Série A.

Agenda de jogos e onde assistir

Libertadores : 20h30 – Atlético-MG x River Plate (ESPN)

Brasileirão Série A : 18h30 – Fluminense x Athletico-PR (estreia)

Brasileirão Série B : 18h – Santos x Ceará (Sportv e Premiere)

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais