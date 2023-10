Manifestantes bloqueiam trecho a BR-163 em protesto

Integrantes do MPL (Movimento Passe Livre), pegaram os motoristas de surpresa, na manhã de hoje (23), fechando o km 465 da BR-163, em protesto. Até o momento não há informações sobre a quantidade de pessoas que participam do ato.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação começou por volta das 5h30, pegando de surpresas os motoristas que acessam a rodovia para se locomover para outras regiões.

Aos campo-grandenses que acessam a BR-163, evite passar no local, já que o trafego de veículos na rodovia segue no sentido pare e siga.

*Matéria ataulizada com novas informações da PRF, ás 8h40.

