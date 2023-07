Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul retornam a Dourados com competições de voleibol

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul estão de volta à cidade de Dourados nesta semana, trazendo uma competição emocionante na modalidade de voleibol. Atletas com idades entre 12 e 14 anos, representando 35 cidades no naipe feminino e 27 cidades no naipe masculino, participarão do evento esportivo, que ocorrerá até a próxima sexta-feira, dia 15 de julho.

A cerimônia de abertura, realizada nesta segunda-feira, dia 10, no Ginásio da Unigran, contou com a presença de todas as delegações. O prefeito Alan Guedes, juntamente com o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), Luís Arthur Spinola Castilho, e representantes da Fundesporte, recepcionaram os atletas, desejando-lhes boas-vindas ao evento.

Além do voleibol, Dourados sediou as disputas de futsal e receberá, na próxima semana, as equipes de basquetebol e handebol, consolidando sua posição como uma cidade anfitriã para eventos esportivos de destaque.

Durante seu discurso, o prefeito Alan Guedes expressou sua gratidão aos chefes de delegação e técnicos que acompanharam as equipes. Ele ressaltou a importância de sua presença e apoio, afirmando que sem eles os atletas não poderiam participar dessas competições. Guedes também destacou as qualidades de Dourados como um excelente lugar para estudar e aproveitar momentos de lazer. Ele encorajou os atletas a conhecerem a cidade e considerarem a possibilidade de fazer um curso universitário no futuro, afirmando que Dourados os receberá de braços abertos.

Os jogos serão realizados em diferentes locais, incluindo o Ginásio da Unigran, o Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Clube Indaiá, bem como as escolas Erasmo Braga e SEI. Essa distribuição permite que os jovens atletas desfrutem de instalações adequadas e participem de partidas emocionantes em vários pontos da cidade.

Além de promover o esporte entre os jovens, os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul também servem como uma seletiva para a Copa dos Campeões, que será realizada em Coxim no próximo mês de agosto. Os atletas participantes têm a oportunidade de mostrar seu talento e garantir um lugar na competição estadual de maior prestígio.

Com a retomada dos Jogos Escolares da Juventude em Dourados, a cidade reafirma seu compromisso com o esporte e a promoção de oportunidades para os jovens atletas, ao mesmo tempo, em que se consolida como um centro esportivo de destaque no estado de Mato Grosso do Sul.

Com Informações da Prefeitura de Dourados