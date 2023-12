James faz mistério sobre futuro no São Paulo: ‘Tudo muda muito rápido’

James Rodríguez tem contrato com o São Paulo até junho de 2025, mas não quis falar sobre expectativas a longo prazo ao ser questionado sobre o futuro no clube.

“Nunca gostei de falar sobre futuro, só Deus sabe. Gosto de falar do presente, do dia a dia. (…). No futebol, tudo muda muito rápido. Não sei o que vai acontecer em 2024. Vou tentar ficar bem para ajudar o time, se fico ou não”, disse o colombiano em entrevista exibida pela TV Globo em São Paulo e publicada pelo site ge.

Expectativa para a Libertadores: “Já joguei a Libertadores pelo Banfield, era muito novo. Passaram quase 14 anos, tempo passa rápido, a Copa Libertadores é muito difícil com viagens longas, não como a Champions, com viagens curtas. Máximo é duas horas, três horas de viagem na Europa, tudo perto; aqui as viagens são longas. Acho que São Paulo tem time para fazer as coisas bem e poder ganhar a Libertadores, tem muito jogador bom, de qualidade, poder chegar à final se todo mundo ficar”.

Pretensões no clube: “Sou um cara que gosto de ganhar sempre, jogos, títulos. Sou um cara competitivo e que sempre gosta de ganhar até nos treinos. Sou um cara que sou curioso com meu trabalho e como falei antes não vim aqui de férias ou para ficar aqui de boa. Gosto de ganhar títulos. Gosto disso”.

Ficou chateado por não jogar na Copa do Brasil: “Claro, porque eu gosto de jogar. Seja qualquer jogo, seja uma final, um Brasileirão, gosto de jogar sempre. Então foi por isso que fiquei bravo, mas fiquei feliz que o time ganhou. É normal, acho que todo jogador quer ajudar o time”.

Adaptação à cidade: “Estou gostando. Estou aqui há três meses e meio, quase quatro, pouco tempo, mas estou gostando. Gosto muito, é muito parecido com o meu país”.

Como se encaixa com o elenco: “Pareço sério, mas gosto de brincar muito do ambiente. Gosto de brincar, falar, gosto muito. Tiro sempre onda com eles, com todo mundo”.

Passagem de James pelo São Paulo

James foi anunciado pelo São Paulo em agosto e fez 14 jogos com a camisa tricolor. O meia foi titular em nove jogos, com um gol marcado e três assistências.

O colombiano jogou apenas em uma das últimas cinco rodadas do Brasileirão. James sofreu com problemas gástricos e desconfortos musculares em semanas recentes. O meia conseguiu ficar saudável apenas para representar sua seleção na última Data Fifa, sendo titular nos dois jogos.

O meia é campeão da Copa do Brasil, mas não disputou minutos no torneio. James foi opção no banco de reservas durante o jogo de volta da semifinal, contra o Corinthians, e nos dois duelos da final contra o Flamengo. Dorival optou por não utilizar o jogador recém-integrado ao elenco.

Com informações da Folhapress