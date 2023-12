Victor Rocha e Carlão, como prefeito, ouvem demandas da Santa Casa

O vereador Dr. Victor Rocha (PP), com o prefeito interino, Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), esteve reunido com a diretoria executiva da Santa Casa, na tarde de segunda-feira (27). Na oportunidade, foram discutidas as demandas do hospital com a Prefeitura de Campo Grande para melhorar a Saúde Pública da população.

Victor Rocha tem ressaltado que a Santa Casa é o Hospital Municipal de Campo Grande. “A Santa Casa é o maior hospital do Estado, mais de 50% de toda média e alta complexidade, é o hospital que resolve. Portanto, temos que fortalecer a instituição, para que possam aprimorar os atendimentos oferecidos à nossa gente”, pontuou Dr. Victor Rocha.

“Campo Grande tem gestão plena da saúde, sendo a grande responsável por fazer os contratos, enquanto que o financiamento é tripartite. Nossa preocupação é com o pagamento dos contratos por parte do Executivo Municipal, para não deixar a população desassistida. Por isso, fiz questão de marcar essa agenda entre o prefeito interino, Carlão, e a diretoria da Santa Casa, para que ele soubesse da real situação do hospital”, destacou o vereador.

“Estive em uma reunião na Santa Casa e ouvi vários relatos de problemas nesse relacionamento institucional e técnico com a Sesau. São decisões que afetam milhares de pessoas, que são diariamente atendidas nesses hospitais. Vou conversar com a prefeita Adriane Lopes, quando ela retornar, sobre as minhas impressões quanto a decisões de alguns secretários que acabam criando um limbo entre ela e a população”, disse o prefeito interino, Carlão.

“A Santa Casa de Campo Grande recebeu, com muita satisfação, o Legislativo de Campo Grande, na figura do Dr. Victor Rocha, em especial naquele momento com o prefeito interino de Campo Grande, Carlão. Justamente no momento em que nós sempre temos nossas demandas aqui, porque temos um contrato com o município de Campo Grande, no atendimento na linha SUS. E isso é extremamente importante para nós, para que possamos colocar os serviços que são prestados, as demandas que vêm do município e em especial, também, as demandas financeiras que, muitas vezes, ainda não foram adimplidas e que precisam ser no tempo certo, para não prejudicar a assistência do paciente”, ponderou a presidente da Santa Casa de Campo Grande, Dra. Alir Terra.