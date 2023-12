Inter vence e mantém Vasco em penúltimo no Brasileiro

O Internacional venceu o Vasco por 2 a 1 em casa hoje (11), na 10ª rodada do Brasileirão. O Colorado salta para o 10º lugar, com 14 pontos ganhos. Já o Vasco segue em antepenúltimo, com apenas seis pontos.

O Inter abriu o placar com Rômulo, com apenas dois minutos de bola rolando. Doze minutos depois, Wanderson ampliou. No entanto, o Vasco reagiu ainda no primeiro tempo e descontou com Rayan,

Os visitantes tiveram duas chances de empatar, mas pararam na trave e no goleiro John.

O mais jovem a marcar pelo Vasco no século

Com apenas 16 anos, 10 meses e 8 dias, Rayan se tornou o mais jovem jogador a balançar as redes pelo Vasco neste século.

"Muito feliz pelo meu primeiro gol como profissional. Estou aqui desde os 6 anos. Ver o que o professor vai falar para a gente sair com a vitória", contou ao Premiere no intervalo.

Com informações da Folhapress, por EDUARDO NUNES