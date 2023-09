China eleva em 20% as importações de soja do Brasil

A China importou 34,432 milhões de toneladas de soja do Brasil até maio de 2023. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o volume é 20% superior às 28,741 milhões de toneladas em 2022.

O país é o maior comprador da oleaginosa brasileira, respondendo por 70,23% do volume até aqui.

Em segundo lugar, ficou a Espanha, com 1,749 milhão de toneladas, 17% abaixo de igual período do ano passado.

A Tailândia aparece em terceiro lugar, com 1,328 milhão de toneladas, alta de 17% ano a ano.

No geral, as exportações brasileiras de soja em grão totalizaram 49,026 milhões de toneladas até abril de 2023. Em igual período do ano passado foram 43,027 milhões de toneladas.

Mato Grosso lidera envio de soja

As exportações de soja de Mato Grosso totalizaram 17,295 milhões de toneladas em 2023. Segundo dados da Secex, o volume é 3% superior ao embarcado pelo estado no mesmo período de 2022 e corresponde a 35,28% das exportações brasileiras até o momento.

Depois de Mato Grosso, o ranking dos estados que mais enviaram soja ao exterior estão: