Inter cura ressaca por queda na Libertadores com vitória sobre rival Grêmio

O Inter bateu o Grêmio por 3 a 2, em clássico quente deste domingo dentro do Beira-Rio, válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Valencia, Wanderson e Alan Patrick pelo lado colorado e, para o Grêmio, João Pedro e Suárez descontaram.

O Inter venceu o primeiro Grenal do ano logo na última oportunidade. Com os três pontos, o Colorado respira mais tranquilo na tabela, garantindo cinco pontos de distância para o Z-4.

Dominado pelo rival em boa parte do jogo, o Grêmio demorou para reagir e agora vê a ponta da competição mais longe ainda, graças à vitória do Botafogo. São 11 pontos de diferença com 12 jogos restantes.

Após a parada do nacional por conta da data Fifa, o Inter volta para a 27ª rodada contra o Bahia, fora de casa, no dia 18. Já o Grêmio receberá o Athletico, no mesmo dia. Acesse também: Léo Jardim pega pênalti e Vasco e São Paulo só empatam

Com informações da Folhapress