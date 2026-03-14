Inscrições para Jogos Escolares de Campo Grande são prorrogadas

As inscrições para a 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande – modalidades individuais foram prorrogadas até terça-feira (17). A competição começa ainda neste mês e reunirá estudantes de 12 a 17 anos, servindo também como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

A disputa é dividida em duas categorias, nos naipes masculino e feminino: categoria A, para atletas de 15 a 17 anos, e categoria B, para estudantes de 12 a 14 anos. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva nas escolas e revelar talentos que poderão representar Campo Grande em competições estaduais.

“Optamos por prorrogar o prazo de inscrições para garantir que mais atletas tenham a oportunidade de participar. Os Jogos Escolares de Campo Grande são uma importante iniciativa de incentivo ao esporte entre os adolescentes, promovendo integração e espírito esportivo”, destaca o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Maicon Mommad.

Entre as modalidades disputadas estão atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, wrestling e atletismo adaptado.

As inscrições são feitas online, com entrega da documentação presencial, das 7h30 às 13h, na Gerência de Organização de Eventos da Funesp, na Rua Paulo Coelho Machado, 663, Bairro Santa Fé. O regulamento e os formulários estão disponíveis no site da Funesp.

Por Prefeitura de Campo Grande