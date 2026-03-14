Homem é baleado após criminosos se passarem por policiais e invadirem casa em Coxim 

Um homem de 34 anos foi baleado após criminosos invadirem uma casa na madrugada deste sábado (14), no Bairro Senhor Divino, em Coxim, a cerca de 253 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, ele pode ter sido confundido com um parente que seria o verdadeiro alvo do ataque.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e encontrou a vítima com um ferimento na cabeça e uma perfuração nas costas, possivelmente causada por disparos de arma de fogo.

A esposa do homem relatou que o casal dormia quando três indivíduos invadiram a residência gritando “polícia”. Ao entrarem no quarto, um dos suspeitos perguntou “cadê seu primo tio avô?” e, em seguida, efetuou três disparos contra a vítima.

Após o ataque, os criminosos fugiram em um veículo de cor escura. A testemunha afirmou que não conseguiu identificar a marca ou o modelo do carro.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado ao Hospital Regional de Coxim. A equipe médica informou que ele sofreu um tiro de raspão na cabeça e uma perfuração nas costas, com possibilidade de projétil alojado, e permanece internado.

Enquanto a polícia atendia a ocorrência, chegou ao local um homem conhecido como “Titio Avô”, apontado como o possível alvo dos criminosos. Ele afirmou que já esperava um atentado contra si devido a conflitos recentes na cidade envolvendo o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, que disputariam pontos de venda de drogas na região.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.