Indígena de MS é destaque na conquista do Campeonato Capixaba

Jovem da Aldeia Tereré, em Sidrolândia, marcou gol e deu assistência na campanha que garantiu o título do Porto Vitória no Campeonato Capixaba Sub-20

O meio-campista Manura Barbosa, de 18 anos, natural da Aldeia Tereré, em Sidrolândia, foi decisivo para levar o Porto Vitória à conquista do Campeonato Capixaba Sub-20, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo.

A decisão ocorreu no domingo (31). No jogo de volta da final, a equipe do indígena sul-mato-grossense goleou o Rio Branco por 5 a 0 e ficou com a taça de campeã. Na primeira partida, o Porto Vitória já havia vencido o adversário por 2 a 1, entrando em campo com a vantagem no placar agregado.

Manura Barbosa teve participação decisiva na conquista do título. O meio-campista marcou um gol no primeiro confronto e, na partida decisiva, contribuiu com uma assistência para um dos gols da equipe.

“Esse título tem um significado muito especial para mim. Quando saí da minha aldeia, sabia que encontraria muitos desafios, mas nunca deixei de acreditar no meu sonho. Com dedicação, trabalho e fé, é possível alcançar grandes objetivos”, afirmou Manura.

O atleta deixou a aldeia aos 14 anos para perseguir o sonho de se tornar jogador profissional. Nesse período, passou pelas categorias de base do Coritiba, no Paraná, e, posteriormente, defendeu o Carajás, no Pará.

Nesta temporada, passou a atuar pelo Porto Vitória e teve a trajetória recompensada com a conquista do Campeonato Capixaba Sub-20.

“Sou indígena, de Mato Grosso do Sul, da Aldeia Tereré. Quero mandar um beijo a todos vocês”, disse o atleta, que comemora seus gols fazendo o gesto de arco e flecha.

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