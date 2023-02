Ídolo do Flamengo, Petkovic critica troca de Dorival Jr por Vítor Pereira

A contratação de Vítor Pereira pelo Flamengo ainda vem dando o que falar. Ídolo do clube, Dejan Petkovic criticou a decisão da diretoria por trocar Dorival Jr pelo português para esta temporada.

O sérvio acredita que os dirigentes do Flamengo só poderiam trocar o treinador caso houvesse um nome indiscutível.

Dorival Jr foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Ele chegou a ter a renovação de contrato encaminhada, mas o Flamengo optou por não seguir em frente. No fim do ano passado, fechou com Vítor Pereira.

Clube planeja se reforçar

Passada a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, a diretoria agora tem dois focos. O primeiro é em dar respaldo para que o técnico Vítor Pereira possa seguir desenvolvendo o seu trabalho de olho na decisão da Recopa, dias 21 e 28 de fevereiro, e no restante das disputas da temporada. O outro é intensificar o trabalho para reforçar o elenco até o fechamento da janela de transferências em abril.

Em entrevista O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirmou ao site procura rubro-negra e citou os próximos passos da equipe para 2023.

“O Flamengo tem que se reforçar sempre, estar atento à janela. Precisamos do maior elenco possível, para deixar a comissão técnica com opções durante o jogo. Falar de carência acho que não é razoável. Digo que o Flamengo está atento ao mercado, como sempre esteve. O presidente Landim sempre nos deu apoio, muita força, nos ajudou em todos os processos. A gente está atento e vai ao mercado. E já iria independentemente do resultado aqui”

