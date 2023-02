BBB 23: É hoje! Veja quem está no 4º paredão do reality

O quarto paredão do BBB 23 (Big Brother Brasil) está com novidades está semana. Depois de um Big Fone surpresa e um Poder Coringa, o paredão desta terça-feira (14) é quádruplo, mas hoje apenas um participante será eliminado da casa mais vigiada do país.

Amanda, que tinha o poder do Anjo entregou o poder para Cara de Sapato, mas o brother já estava imune. Então ela passou o colar para Aline. “A segunda pessoa, ela já falou que se sentiu sozinha aqui dentro e eu não quero que ela se sinta assim, a Aline”.

Gustavo, líder da semana, indicou MC Guimê. Ao justificar sua indicação, Gustavo disse ser estratégia. “Não seria minha opção, mas como tive que por o Gaga, que era minha primeira opção… A segunda opção é o Guimê. Por estratégia de jogo mesmo”.

Já a sister Key Alves arrematou o Poder Curinga e teve a oportunidade de indicar um confinado direto para a berlinda, sem chances no Bate e Volta. Paula foi a sua escolha.

Na Prova Bate e Volta Bruno, Amanda e Fred Nicácio disputaram uma Prova Musical que exigia sorte. A prova foi dividida em três etapas: a primeira tem 12 portas, a segunda nove portas e a terceira, seis portas. Apenas três portas levam da primeira fase para a segunda fase e apenas uma porta vence a terceira fase. Vencia quem acertasse a porta da última fase. Fred Nicácio conseguiu escapar da berlinda ao chegar na fase final da disputa.

Jogo da Discórdia

No último Jogo da Discórdia de ontem (13), Cezar e Ricardo trocaram acusações e xingamentos. Na ocasião, o biomédico disse que o enfermeiro “se esconde atrás dos outros” e, em resposta, Black afirmou que “não consegue engolir” o rival no confinamento.

Ricardo começou dizendo que Cezar estava com um plano para coloca-lo no paredão. Cezar não gostou da fala e já alfinetou o outro participante. “Você se acha o dono da casa por conta das suas atitudes. Você é esquentado, grosseiro, estúpido, come o arroz de todo mundo… Você é um cara extremamente falso!”

Após um intervalo, os dois voltaram a discutir : Cezar chamou Ricardo de “frouxo”, “bebê chorão” e ‘mimado’. “Eu não preciso vir aqui e ficar me vitimizando, pagando de coitado! Falando que comprou celular com 30 anos, que anda de skate porque a gasolina tá cara… Cara, você é formado, trabalha na [área] da saúde e fica de coitadinho. Você é um frouxo!”.

Ricardo rebateu dizendo que não é um participante ‘apagado’ como seria o outro brother. “Quando o seu tá na reta, você fica chorando em todos os cantos e não toma uma atitude. Se eu falo que ando de skate é porque tenho esse lifestyle, tenho orgulho”, disse.

