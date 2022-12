Halterofilista Mariana D’Andrea bate recorde paralímpico em São Paulo

Atual campeã paralímpica e vice mundial, a halterofilista brasileira Mariana D’Andrea superou o recorde paralímpico na categoria até 73 quilos ao levantar 141 kg durante o Meeting (encontro) Paralímpico, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º). A atleta, de 24 anos, suportou um quilo a mais que a francesa Souhand Ghazouani na Olimpíada Rio 2016 – na ocasião ela ergueu 141 kg.

Embora o resultado não entre nos rankings continental e mundial – os Meetings não pontuam por não atenderem a algumas exigências do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) – o feito da brasileira demonstra o ótimo momento da atleta a poucos dias do início da Copa do Mundo de halterofilismo. O evento ocorrerá de 15 a 18 de dezembro em Dubai (Emirados Árabes Unidos) e terá a participação de outros 16 brasileiros.

“Sempre busco evoluir a cada disputa e tenho conseguido. Em julho, levantei 140 kg. Agora, cheguei aos 141 kg. Isso me dá confiança para a Copa do Mundo. Tenho certeza que darei o meu melhor lá em Dubai. Espero fechar o ano com chave de ouro e estou preparada para isso”, disse D’Andrea após superar o recorde, em depoimento ao CPB.

As provas de halterofilismo seguem até esta sexta (2) no Centro de Treinamento Paralímipico (CTP), na capital paulista. Também no CTP está sendo realizado até sábado (3) o Desafio de Atletismo, e no mesmo dia ocorrerão as disputas do Super Meeting de Natação até sábado (3) e o Super Meeting. As competições têm transmissão ao vivo no Facebook e no Youtube do CPB.

Com informações de Agência Brasil