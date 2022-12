Sexta-feira será de tempo quente e pancadas de chuva em MS

A previsão do tempo indica que a sexta-feira (02) será de calor e pancadas de chuva, de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande o dia amanheceu com céu claro e mínimas de 23ºC. A máxima deve chegar a 31ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O Instituto segue com dois alertas de tempestades para os 79 municípios do estado. São dois alertas, para chuvas intensas e tempestades, e vale para os 79 municípios do estado.

O primeiro alerta, de nível laranja, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Este aviso é valido para 14 municípios: Alcinópolis, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho e Sonora.

Já o alerta amarelo, ou seja, perigo potencial prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para oito municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta vale para 74 municípios do estado.

Fim de semana

O primeiro final de semana do mês de dezembro será marcado por instabilidades. Ainda assim, o sol aparece entre nuvens, e os dias serão quentes e úmidos, com temperaturas acima dos 30°C, nas regiões leste, norte, bolsão e pantaneira.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica a probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, e destaca que pontualmente podem ocorrer pancadas de chuva mais intensas. Podem ocorrer raios e rajadas de vento, condições típicas dessa época do ano.

Ainda segundo o Cemtec, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade provocam essas instabilidades.

São esperadas temperaturas mínimas entre 21/23°C e máximas de até 34°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste as mínimas devem ficar entre 21/23°C e as máximas podem chegar aos 33°C. Em Campo Grande, mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Em grande parte do Estado, os ventos atuam de leste/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura esperados para esta sexta-feira (02).

Leia mais: