Grupo embolado mantém vivo o Operário, que volta a campo hoje

O Operário recebe hoje (14), a partir das 19h, o Crac-GO, pelo returno do Brasileiro da Série D. Embora esteja na vice-lanterna do grupo 7, a vitória esta noite, no estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, recoloca o Galo de Campo Grande na briga por uma das quatro vagas para a segunda fase.

Para isso, o time do técnico Celso Rodrigues precisa devolver a goleada sofrida no sábado, em Catalão, de 4 a 0, diante do adversário desta noite.

Com sete jogos por fazer, o representante de Mato Grosso do Sul é o sétimo do grupo, com sete pontos, à frente apenas do Cascavel-PR, com seis. A embolada classificação ajuda o time operariano a manter a esperança. A Inter de Limeira-SP ocupa a quarta colocação com nove pontos, atrás do XV de Piracicaba-SP, também com nove, Crac, onze, e Patrocinense-MG, líder, com 13. Ferroviária-SP, oito, e Maringá, sete (vantagem no saldo de gols), também estão à frente do Galo.

Por outro lado, novo tropeço, hoje, pode até fazer do Operário o lanterna do seu grupo. O árbitro da partida com o Catalão, nas Moreninhas, será Eziquiel Sousa Costa, da Bahia. Os outros três jogos da rodada deste grupo são: Ferroviária x Cascavel, às 18h (MS), Maringá x Inter, e XV de Piracicaba x Patrocinense, ambos às 19h.

