Grêmio derrota Inter no Beira Rio e fica perto da final do Gaúcho

Mesmo jogando no estádio do Beira Rio, o Grêmio derrotou o Internacional por 3 a 0, hoje (19), e saiu na frente na busca por uma vaga para a grande decisão do Campeonato Gaúcho. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (23), a partir das 22h15 (horário de Brasília).

Com a proposta de atuar com as linhas baixar, para evitar que o Colorado tivesse espaços para trabalhar a bola, o Tricolor tinha os contra-ataques rápidos como sua principal arma. E o time comandado pelo técnico Roger Machado não demorou a colher os frutos da sua eficiente estratégia.

Aos 10 minutos Elias recebeu lançamento para partir em velocidade, se livrar de um marcador e bater na saída do goleiro Daniel. Ainda na etapa inicial, aos 23, o Grêmio chegou ao segundo, quando Bitello acertou uma bomba de fora da área e Daniel falhou.

O terceiro veio apenas no segundo tempo, em cobrança de pênalti perfeita do atacante Diego Souza aos 26 minutos.

A outra vaga na final da competição começa a ser disputada no próximo domingo (20), quando Brasil de Pelotas e Ypiranga medem forças no estádio Bento de Freitas a partir das 20h30.

Com informações da Agência Brasil