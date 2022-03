O outono começa hoje (20) às 11h33, com o tempo instável e possibilidade para chuvas no Mato Grosso do Sul. Segungo o Inmet (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clime), o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Campo Grande terá mínima de 21 e máxima de 28ºC, Paranaíba mínima de 23°C e máxima de 30°C, Três Lagoas entre 22°C e de 31°C, Corumbá entre 23º e 27º, e Dourados entre 21°C e 29°C.