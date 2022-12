Goleiro brilha nos pênaltis e Marrocos consegue eliminar a Espanha

A Espanha está fora da Copa do Mundo do Qatar. Pouco eficiente no tempo normal e na prorrogação, o time de Luis Enrique foi eliminado pela seleção de Marrocos na decisão por pênaltis, por 3 a 0, em jogo disputado nesta terça-feira (6).

A Seleção Espanhola, pelo terceiro Mundial seguido, fica pelo caminho antes das quartas. Em 2014 (Brasil), a La Roja (A Vermelha, na tradução do espanhol) sequer passou da primeira fase. Há quatro anos, na Rússia, a Fúria (outro apelido da seleção ibérica) também caiu nos pênaltis e nas oitavas de final, só que para os anfitriões.

Apesar de terem a equipe com a quarta menor média de idade da Copa e de serem um time em formação para a edição de 2026 (Estados Unidos, México e Canadá), os campeões de 2010 deixam o Catar frustrados, após a empolgação de iniciarem a competição com um 7 a 0 sobre a Costa Rica. Acesse também: Guerra da Ucrânia: base aérea na Rússia é atacada

Com informações da Agência Brasil