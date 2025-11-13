Ginástica artística: MS começa Torneio Nacional com medalhas

Cinco clubes participam até domingo (16) de competição em João Pessoa-PB

Mato Grosso do Sul começou o Torneio Nacional de Ginástica Artística, que segue até domingo (16), em João Pessoa (PB), com duas medalhas. Na categoria Juvenil masculina, Brian Mendonça conquistou o ouro e Luke Nagano levou o bronze, ambos da equipe APE (Associação Pantanal Esportes), nas disputas de nível avançado e intermediário realizadas na terça-feira (11).

O torneio reúne atletas de todo o país em diferentes categorias e níveis técnicos, com provas no solo, trave, salto e barras assimétricas, no feminino, e solo, cavalo, argolas, salto sobre a mesa, barras paralelas e barra fixa, no masculino.

Mato Grosso do Sul é representado por cinco clubes. No feminino participam cinco atletas da APE, 25 do Centro de Treinamento Luizinho e seis da LC Gym, de Campo Grande. Do interior, o Instituto GinasLoucos, representante Dourados, leva 14 ginastas e o LM Ginástica Artística, de Ponta Porã, nove. No masculino, a APE compete com sete ginastas, e os GinasLoucos, com quatro.

Entre as equipes de Mato Grosso do Sul, a LC Gym, é comandada pelo professor Maurício Souza, que destaca que o evento tem caráter formativo e busca ampliar a prática da modalidade entre clubes e escolas de base, segundo a organização.

“O torneio visa a massificação da ginástica artística, com níveis que vão da base ao avançado. Nossas atletas competem no nível iniciante, que abrange os quatro aparelhos, solo, barra, trave e salto, e no nível base, que disputa solo e salto. As iniciantes competem na sexta de manhã, e as atletas do nível base entram no domingo”, explicou.

Uma das representantes da LC Gym é Yasmin Albuquerque Freitas, de 11 anos, que disputa o nível Infantil Iniciante. A jovem ginasta começou a praticar o esporte aos oito anos e participa do torneio nacional pela terceira vez.

“Comecei a fazer ginástica na escola e depois passei por uma seletiva para treinar na LC Gym. Treino quatro vezes por semana, três horas por dia. Eu estou com uma expectativa boa, porque estou conseguindo fazer os elementos certos e temos treinado duro para apresentar uma boa execução”, contou Yasmin.

A atleta afirma que, além da face esportiva, a participação no evento também garante boas experiências extra-tatame. “É muito legal participar, conhecer meninas de outros lugares e novas cidades. A gente faz novas amizades e aprende muito com as competições”, disse.

Dedicação e confiança

A proprietária da LC Gym, Lethicia Campos, ex-ginasta e terceira colocada no Torneio Nacional de 2007, celebrou a presença da equipe em um evento de alcance nacional.

“É uma grande conquista ter seis atletas neste torneio. Abrimos a academia em 2023 e já conseguimos chegar a um nacional, isso é muito significativo para nós. Tenho muito orgulho das meninas e agradeço ao professor Maurício pela dedicação e aos pais pela confiança. Que seja uma excelente competição para todas”, afirmou.

O chefe da delegação da escola também comemorou a presença das atletas. “É muito gratificante representar o estado e o centro de treinamento. As meninas treinam o ano inteiro esperando esse torneio, então estar aqui é muito importante”, completou o técnico.

As provas continuam nesta quinta-feira (13), com a disputa do nível iniciante, e seguem na sexta (14) com apresentações do feminino. O torneio encerra no domingo (16), com as provas da categoria de base.

Por Mellissa Ramos

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram