Fraternidade Sem Fronteiras celebra 16 anos com resultados que transformam vidas em oito países

Com sede em Campo Grande e presença em países da África e das Américas, a FSF (Fraternidade Sem Fronteiras) celebra, no próximo sábado (15), 16 anos de atuação humanitária, marcados por números e histórias que traduzem o impacto real da solidariedade. Fundada em novembro de 2009 pelo sul-mato-grossense Wagner Moura Gomes, a organização nasceu do desejo de “ouvir o chamado do coração” e hoje é reconhecida por levar acolhimento, educação e dignidade a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, a FSF acolhe mais de 37 mil pessoas, principalmente crianças e jovens, em 11 projetos humanitários distribuídos por 77 polos de trabalho no Brasil, Moçambique, Madagascar, Malawi, Senegal, Burundi, República Democrática do Congo e Estados Unidos. Entre os resultados alcançados estão 672 mil refeições servidas por mês, 1.800 crianças matriculadas em escolas, três unidades de ensino e duas clínicas médicas com mais de 78 mil atendimentos anuais.

A trajetória da FSF é marcada por uma atuação que vai além da ajuda emergencial. A organização investe em sustentabilidade, geração de renda e valorização cultural, construindo casas, escolas, poços artesianos e padarias que proporcionam independência às comunidades atendidas. Ao todo, já foram erguidas 640 moradias, perfurados 25 poços e instaladas três padarias, além de ações de capacitação e integração que unem voluntários, padrinhos e madrinhas de todo o mundo.

“Celebramos 16 anos de vidas tocadas, de voluntários que encontraram propósito e de padrinhos e madrinhas que compreenderam que fraternidade não é uma palavra bonita, mas uma atitude diária”, afirma o fundador Wagner Moura Gomes, emocionado ao recordar a trajetória da instituição. “Que os próximos anos sejam guiados pela mesma missão e pela certeza de que outro mundo é possível.”

Para marcar a data, a FSF promove o Encontro de Corações da Caravana da Espiritualidade Malawi, no dia 15 de novembro, das 8h às 13h (horário de Brasília). O evento, com o tema “Se eu não tiver amor…”, será transmitido ao vivo do Projeto Nação Ubuntu, no Malawi, e contará com falas, apresentações e depoimentos de padrinhos, voluntários e acolhidos. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal da Fraternidade Sem Fronteiras no YouTube e por parceiros como a Web Rádio Fraternidade, Portal da Luz e Espiritismo.net.

Com 16 anos de história e milhares de corações conectados pela solidariedade, a Fraternidade Sem Fronteiras reafirma seu compromisso de “mostrar que não há fronteiras para o amor quando ele se transforma em ação”, um legado que segue inspirando pessoas e comunidades em todos os continentes onde a fraternidade floresce.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram