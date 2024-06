George Russell vence GP da Áustria após caos entre Verstappen e Norris

George Russell, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste domingo (30). A liderança caiu no colo do britânico da Mercedes nas voltas finais após uma briga cheia de confusões entre Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).

Oscar Piastri (McLaren) ficou com a segunda colocação e Carlos Sainz (Ferrari) completou o pódio. Verstappen ficou em quinto e Norris não conseguiu completar a corrida.

Pole position do fim de semana, Verstappen largou muito bem no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, e se manteve na ponta. Lando Norris e George Russell brigaram pela segunda posição, e o britânico da McLaren levou a melhor.

Enquanto isso, Charles Leclerc; que largou em sexto; viveu o caos: perto parte da asa dianteira após tocar em Oscar Piastri e precisou ir aos boxes antes do previsto. Com isso, o monegasco acabou perdendo 13 posições.

Hamilton subindo

Na terceira volta, Lewis Hamilton (Mercedes) passou a perseguir o companheiro de equipe George Russell. O heptacampeão mundial chegou a ganhar a terceira posição, mas o adversário retomou.

Enquanto isso, Verstappen já abria mais de dois segundos à frente de Norris apenas na quinta volta.

O top 10 no 12º giro foi formado por Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Piastri, Perez, Ocon, Gasly e Hulkenberg.

Boxe para Leclerc de novo

Charles Leclerc foi aos boxes novamente na 17ª volta. Ele trocou os pneus duros por médios e acabou voltando em último, com Verstappen na cola, mas pouco depois ultrapassou Logan Sargeant e foi para a 19ª colocação.

Lá na frente, Norris avisou aos seus engenheiros que os pneus duros não estavam rendendo e destacou: “Nós temos dois médios e a Red Bull, não”.

Punições

Fernando Alonso foi punido com 10 segundos pelos comissários após ter tocado em Zhou e o fazer entrar na área de escape na 21ª volta.

Lewis Hamilton também levou punição após cruzar a linha branca na entrada dos boxes. Sergio Perez também levou cinco segundos de penalidade por excesso de velocidade no pit lane.

Atenção ao líder

Na 40ª volta, Verstappen completou o circuito com um tempo pior e avisou aos seus engenheiros: “Os pneus, de repente, ficaram ruins”. Ele estava com o jogo de pneus duros e com pouco mais de sete segundos de vantagem para Norris.

Oito voltas passaram e Verstappen reclamou novamente no rádio. Ele foi aos boxes no 52º giro e Lando Norris também foi. A Red Bull teve problemas e alongou o pit stop do holandês: foram 6,5 segundos porque o pneu traseiro esquerdo não queria sair.

A McLaren demorou um pouco também, mas foi mais eficaz e Norris encostou em Verstappen. “Oh meu Deus”, disse o holandês.

A batalha é boa

Lando Norris estava se aproximando cada vez mais de Verstappen. Na 55ª volta, a vantagem do líder era de menos de um segundo.

O holandês avisou aos engenheiros que não sentia aderência com seus pneus médios já usados. A McLaren estava melhor e, enquanto Max lutava, Norris só crescia na prova.

A esperança para Verstappen foi em uma punição sofrida por Lando Norris. O piloto da McLaren recebeu uma bandeira preta e branca para não ultrapassar mais os limites.

Emoção até o fim e pneus furados

A 10 voltas para o fim, Norris se aproximava cada vez mais de ultrapassar Max Verstappen, que lutava bravamente para se manter na liderança.

Na volta 64ª, Lando Norris tocou em Verstappen e furou o pneu do rival. O holandês passou a se arrastar na pista e foi ultrapassado. O mesmo aconteceu com o piloto da McLaren e ele também ficou para trás.

Fim de corrida para Norris e Verstappen cai

Verstappen foi para os boxes para tentar trocar os pneus e retornou ao circuito lá atrás. Norris, com o pneu e traseira estraçalhados, não conseguiu voltar para a pista.

George Russell assumiu a liderança e era perseguido por Oscar Piastri e Carlos Sainz. O safety-car virtual entrou no GP por causa dos destroços dos carros de Verstappen e Norris.

O safety-car deixou o GP e Russell, então, liderou até cruzar a chegada e ver a bandeira quadriculada.

Veja o resultado final do GP da Áustria

1. George Russell – Mercedes

2. Oscar Piastri – McLaren

3. Carlos Sainz Jr. – Ferrari

4. Lewis Hamilton – Mercedes

5. Max Verstappen – Red Bull

6. Nico Hülkenberg – Haas

7. Sergio Pérez – Red Bull

8. Kevin Magnussen – Haas

9. Daniel Ricciardo – Scuderia Alpha Tauri

10. Pierre Gasly – Alpine

11. Esteban Ocon – Alpine

12. Charles Leclerc – Ferrari

13. Lance Stroll- Aston Martin

14. Alexander Albon – Williams

15. Yuki Tsunoda – Scuderia Alpha Tauri

16. Valtteri Bottas – Sauber

17. Guanyu Zhou – Sauber

18. Fernando Alonso – Aston Martin

19. Logan Sargeant – Williams

20. Lando Norris – McLaren (fora)

Com informações da Folhapress, por BEATRIZ CESARINI