Secretaria da Cidadania lança campanha Julho das Pretas

Do dia 1º até 30, o mês é delas: o Julho das Pretas preenche o calendário com ações que provocam reflexão acerca do tema ‘Eu, mulher preta’. A 6ª edição da campanha, promovida pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, será lançada nesta segunda-feira (1), às 18h30, no Instituto Mirim, em Campo Grande.

Julho das Pretas é um movimento dedicado à valorização e ao reconhecimento das mulheres pretas em todas as esferas da sociedade. Durante todo o mês, serão realizados eventos, debates e atividades que destacam a contribuição e a importância das mulheres na construção de um mundo mais justo e igualitário.

Subsecretária de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Vânia Lúcia Baptista Duarte explica que a campanha nasceu da comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, estabelecido durante o I Encontro de Mulheres Afro Latino-Americanas e Afro-caribenhas, na República Dominicana, em 1992. O evento reuniu mais de 70 países que definiram a data de 25 de Julho como Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, além da criação da Rede de Mulheres Afro latino-americanas e Afro-caribenha.

No Brasil, a data passou a ser celebrada a partir da Lei Federal nº 12.987/2014, e no Estado de Mato Grosso do Sul, pela Lei Estadual nº 5.254/2018.

“A campanha vem para marcar a resistência das mulheres negras e evidenciar suas lutas e conquistas, além de ouvir e sensibilizar a sociedade sobre a importância do enfrentamento ao racismo e sexismo. O Governo do Estado, juntamente com o Movimento Negro e municípios, realiza uma série de atividades com palestras, debates, rodas de conversas, oficinas, cinema e música, com o objetivo de dar visibilidade às mulheres negras”, ressalta Vânia.

Lançamento

As ações do Julho das Pretas vão alcançar todas as regiões de Campo Grande e também de Mato Grosso do Sul. O lançamento será aberto ao público, na segunda-feira (1), às 18h30, no Instituto Mirim, localizado na Avenida Fábio Zahran, 600, Vila Carvalho.

Cronograma

01/07 – Segunda-feira

18h30 Abertura da campanha e apresentação do calendário de ações da Campanha Julho das Pretas. Homenagens ao Coletivo de Mulheres Negras de MS “Raimunda Luzia de Brito”.

Local: Auditório Instituto Mirim – Av. Fábio Zahran, 6000, Vila Carvalho – Campo Grande

02/07 – Terça-feira

8h30 Panfletagem em Nova Andradina (frente ao museu)19h – Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Nova Andradina

03/07 – Quarta-feira

8h – Abertura da Campanha Julho das Pretas em Nova Andradina com café com prosa Julho das Pretas e comemoração do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Local: Centro de Convenções Silvio Unaldino de Souza, Nova Andradina

04/07 – Quinta-feira

8h Campanha Julho das Pretas: Diálogo Interinstitucional e adesão ao SINAPIR

Local: Prefeitura Municipal – Batayporã

05/07 – Sexta-feira

9h Campanha Julho das Pretas: Eu, Mulher Preta, no Prédio da Secretaria de Estado da Cidadania

Local: Av. Mato Grosso, 5778 – Bloco 4, Campo Grande

06/07 – Sábado

15h Palestra – Mulheres Negras: Vivências, Pertencimento e Lugar de Fala.

Local: Comunidade Mandela – Campo Grande

16h Lançamento da campanha com coletivo de Mulheres Negras Raimunda Luzia de Brito durante Feira Ziriguidum

Local: Praça do Preto Velho – Av. Fábio Zahran, Campo Grande

09/07 – Terça-feira

13h30 Encontros Estaduais de Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Racial na Educação

Local: UEMS – Campo Grande

10/07 – Quarta-feira

07h30 Encontros Estaduais de Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Racial na Educação

Local: UEMS – Campo Grande

12/07 – Sexta-feira

8h Curso Formação Continuada para professores da rede municipal de Corguinho: Letramento Racial e Aplicabilidade da Lei 10.639/03 Local: Escola Municipal Frei Otávio João Suminionato – Corguinho

13/07 – Sábado

15h Palestra “Mulheres Negras: Vivências, Pertencimento e Lugar de fala”

Local: Comunidade Quilombola Chácara Buriti – Campo Grande

15/07 – Segunda-feira

19h Vivências e Pertencimentos: Filhas de Òsum, Guerreiras do Terreiro

Local: Ebè Osun Kolodè (Bairro Dr. Albuquerque) – Campo Grande

16/07 – Terça-feira

19h Roda de Conversa com afro-artesãos

Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Cidadania – Nova Andradina.

17/07 – Quarta-feira

14h Julho das Pretas: Mulheres Negras Unidas por Reparação e Bem Viver

Local: Maracaju

19h30 – Diálogo Interinstitucional

Local: Maracaju

18/07 – Quinta-feira

18h O Empoderamento da Mulher Negra

Local: IBISS-Co Campo Grande

19/07 – Sexta-feira

9h Campanha Julho das Pretas: Diálogo Eu, Mulher Preta – A Importância do Empoderamento da Mulher Preta e a importância da Campanha Julho das Pretas, a auto estima e valorização da Mulher Negra

Local: Jardim – MS

19h A Importância do Empoderamento da Mulher Preta e Grupo Batuqueiros de Nagô

Local: Praça das Luzes – Nova Andradina

20/07 – Sábado

14h30 Vivências com as filhas de Terreiro

Local: Terreiro Caboclo Ubirajara – Nova Andradina

15h Palestra Mulheres Negras: Vivências, pertencimento e lugar de fala

Local: Comunidade Negra São João Batista – Campo Grande

22/07 – Segunda-feira

19h – Live com Advogada de Nova Andradina, Direito e Cidadania

23/07 – Terça-feira

Julho das Mulheres Negras: Políticas Sustentáveis para a Equidade de Gênero e Raça. Palestrante Wilma Reis

Local: FIEMS – Campo Grande/MS

24/07 – Quarta-feira

13h30 Mesa redonda: A Estética e a Corporeidade da Mulher Negra com Deficiência, apresentação Cultural: Dança, desfile (moda inclusiva), música e exposição de artesanatos

Local: MIS, Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3ª Andar – Campo Grande

25/07 – Quinta-feira

14h – Cine Maturidade Exibição do filme: A Velhice Ilumina o Vento

Local: MIS, Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3ª Andar – Campo Grande

19h Roda De Conversa: “A Ancestralidade da Mulher Negra”. Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Local: UEMS – Paranaíba

27/07 – Sábado

De 8h às 14h

Campanha Julho das Pretas: Diálogo “Eu, Mulher Preta”, minutos de beleza e almoço quilombola

Local: Sede da Associação Furnas do Dionísio – Jaraguari

19h Mulheres Inspiradoras

Local: Sesc – Campo Grande

19h Teatro: Grupo Contos Africanos

Local: Centro de Convenções de Nova Andradina

29/07 – Segunda

13h Assembleia Ordinária do Conselho Regional de Promoção da Igualdade Racial – Cointa

Local: Sonora

14h Diálogo Interinstitucional, Letramento Racial e adesão ao SINAPIR

Local: Sonora

30/07 – Terça-Feira

14h Diálogo Institucional, Letramento Racial e adesão ao SINAPIR

Local: Pedro Gomes

31/07 – Quarta-Feira

8h Campanha Julho das Pretas: Diálogo Interinstitucional

Local: São Gabriel do Oeste

Com Informações Comunicação da Cidadania

