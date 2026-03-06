Futebol de MS: segunda fase do campeonato começa neste fim de semana

A segunda fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo (8), com partidas marcadas para Bataguassu e Dourados. O primeiro jogo do dia será entre Associação Atlética Bataguassu x Ivinhema, às 15h, no estádio Pereirão, em Bataguassu.

O Bataguassu terminou a fase de classificação em quinto lugar, enquanto o Azulão ficou uma posição à frente. O jogo da volta está marcado para acontecer no dia 15 de março, no estádio Saraivão. Quem avançar disputará a semifinal com o Naviraiense.

Dourados e Corumbaense abrem a outra disputa, a partir das 15h30, no estádio Douradão. O DAC fechou a primeira fase em sexto, enquanto o Carijó foi o terceiro colocado. O segundo confronto está previsto para o dia 14. O vencedor enfrentará o Operário na próxima fase.

As finais do campeonato estão marcadas para os dias 25 e 28 de março.