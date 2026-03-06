Administrador é investigado por desviar R$ 6 milhões de clínica oftalmológica em Dourados

Um homem de 39 anos, funcionário de uma clínica particular de oftalmologia, é investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul suspeito de desviar cerca de R$ 6 milhões da empresa em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande.

Nesta sexta-feira (6), policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado durante a Operação Ponto Cego.

Durante as diligências, foram recolhidos documentos, aparelhos eletrônicos e objetos de valor. Também houve determinação judicial para o sequestro de bens que teriam sido comprados com o dinheiro desviado.

Segundo o delegado Dermeval Neto, responsável pelo caso, o suspeito teria transferido valores da empresa para contas pessoais e utilizado o dinheiro para adquirir imóveis em três condomínios de alto padrão da cidade.

Entre os itens apreendidos estão objetos avaliados em cerca de R$ 200 mil e uma arma de fogo. A polícia não informou se o investigado possuía registro ou porte da arma.

O administrador é investigado por furto qualificado, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar outros bens adquiridos e possíveis envolvidos no esquema.