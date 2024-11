Fundesporte lança edital para premiar melhores atletas e profissionais do esporte em MS

Em um gesto de reconhecimento ao talento e dedicação dos atletas e profissionais do esporte, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), abriu nesta sexta-feira (1º) edital de seleção para a premiação dos “Melhores no Esporte do Ano 2024”. A iniciativa visa valorizar aqueles que se destacaram ao longo do ano em diversas modalidades esportivas, incluindo no paradesporto e categorias como a melhor idade.

Ao todo, o edital contempla 15 categorias, divididas em três blocos principais: modalidades individuais, coletivas e profissionais do esporte, incluindo treinadores e árbitros. As indicações devem ser realizadas pelas federações esportivas de cada modalidade ou, na ausência delas, por entidades, clubes e associações. Cada entidade poderá sugerir um atleta masculino e um feminino, um técnico e um árbitro por categoria, sendo essencial que as indicações apresentem um currículo detalhado das conquistas e desempenho do candidato ao longo do ano.

Cronograma de inscrições e premiação

As inscrições ficam abertas até o dia 11 de novembro de 2024. Todo o processo será realizado de forma on-line, com o formulário de indicação disponível no site da Fundesporte e o envio das inscrições pelo Google Forms (https://forms.gle/ib6J4qkXS7qbjNVw9). No dia 12 de novembro, será publicada uma lista preliminar dos indicados, com a relação final a ser divulgada em 13 de novembro.

Após análise das candidaturas, a comissão julgadora selecionará os cinco finalistas de cada categoria, que serão anunciados no dia 4 de dezembro. Os vencedores serão homenageados em uma cerimônia no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, no dia 11 de dezembro. Cada ganhador receberá uma medalha de reconhecimento e certificado de mérito esportivo.

Comissão julgadora e critérios de avaliação

A seleção será conduzida por uma comissão julgadora composta por membros da Fundesporte e de entidades esportivas do estado. Serão avaliados critérios como o desempenho em competições, títulos conquistados e contribuições para o desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou o compromisso da gestão com a valorização dos talentos esportivos sul-mato-grossenses. “A premiação Melhores no Esporte é uma maneira de mostrar que reconhecemos e celebramos os esforços e as conquistas de nossos atletas e profissionais. Nosso objetivo é incentivar ainda mais o desenvolvimento do esporte e promover uma cultura de excelência que inspire as futuras gerações”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o prêmio é uma oportunidade de homenagear aqueles que têm contribuído para o avanço do esporte no estado. “Queremos reconhecer o trabalho árduo de cada um desses profissionais e atletas que representam com excelência Mato Grosso do Sul em suas modalidades. Essa premiação é um estímulo para que todos continuem se dedicando e ajudando a construir uma base esportiva sólida”.

