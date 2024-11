Confira as ruas com interdições em Campo Grande neste final de semana

Neste final de semana, algumas vias da Capital estarão com interdições, conforme divulgado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Hoje (01), a Rua Dois Irmãos, nº 1374, entre a Rua Minas Gerais e a Rua Virgílio A. Chaves ficará interditada até às 20h devido ao Evento de concessionária de energia. Já a Rua Sergipe, nº 1391, entre a Rua Pernambuco e a Rua Eduardo Santos Pereira também estará interditada a partir das 16h00 até às 21h para o Evento de atividade física.

No domingo (03), quatro ruas estarão interditadas sendo elas:

Rua Lebiste, entre a Rua Chitão e a Rua Manoel Alexandre da Silva com evento de Dia das Crianças das 14h às 19h

Rua Astúrio Luiz Braga, nº 804, entre a Rua Jerônimo Maria Souza e a Rua Dinamérica Inácio Souza também com evento de Dia das Crianças das 14h às 17h

Av. Calógeras, entre a Rua Dr. Temístocles e a Av. Mato Grosso com Evento Beneficiente das 14h às 22h

Rua Cachoeiro do Campo, entre a Rua Cibele e a Rua Nova América com Evento de Dia das Crianças 13:00 às 20:00

Para que transtornos inesperados aconteçam, é necessário que o condutor fique atento e planeje rotas alternativas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram