Filho dos Livres apresenta legado de canções autorais e abre o show do Ira!

Guga Borba e Guilherme Cruz apresentam legado de canções autorais, mesclando o pop-rock com ritmos ternários e folks. O duo abre o show do Ira! no domingo

Mato Grosso do Sul tem, hoje, uma referência da música regional: o duo Filho dos Livres! Formado por Guga Borba (voz e vocal) e Guilherme Cruz (vocais e guitarras), que produzem um som autoral de fácil identificação poética. Parceiros de longa data, a dupla possui uma afinidade com composições, o que tornou o Filho dos Livres o duo de maior aceitação popular no Estado, com diversas músicas em seu repertório, como “Meu Carnaval”, muito bem executada nas rádios e que faz parte do primeiro álbum autoral e “Tradições Distorcidas”. Com participações em diversos eventos culturais importantes no Estado, como o Festival de Inverno de Bonito e o Festival da América do Sul Pantanal, em Corumbá, abertura de shows nacionais e internacionais, o duo se apresenta no próximo domingo (9), na praça do Rádio, abrindo o show da banda Ira!, em comemoração ao Dia do Rock.

Amigos e parceiros, Guga e Guilherme começaram na música desde muito cedo. Guga se declara autodidata, começando com aproximadamente 12-13 anos, por influência familiar. “Eu tive influência do meu irmão, que tinha uma banda chamada ‘Minhoca na Cabeça’ e comecei a ser ajudante, desde então comecei a gostar da parte instrumental, não só de cantar, mas também a arriscar alguns acordes. Aí eles me ensinaram alguma coisa ali para eu tocar e comecei a dedilhar esse violão, cantarolar pelo mundo e tive a oportunidade de conhecer o pessoal do ‘Inverno Russo’, uma banda que a gente tinha uma média de idade de 14-15 anos quando começamos e de lá para cá não parei mais. Consegui participar dessas aventuras musicais ao lado dos meus irmãos do ‘Inverno Russo’, depois gravamos com ‘Belladona’, em seguida ‘Naip’, e agora ‘Filho dos Livres’”, conta.

Desde criança, Guilherme já sentia gosto por violão e, quando completou 18 anos, entrou no meio musical e não parou mais. “Na música entrei desde muito novo. Sempre gostei e comecei a tocar violão aos sete anos de idade. No meio musical, profissionalmente, desde os 18, quando fui para a Califórnia (EUA), estudar música. Desde então, não parei, não só como músico, mas também como engenheiro de gravação ou produtor. Em 1997, estive em contrato pela Warner com a banda ‘Belladona’, depois, em estúdio, trabalhei com muita gente legal que eu respeito muito, tanta gente que nem tenho como citar”, revela o vocalista e guitarrista que integra a banda de Almir Sater desde 2011, em paralelo ao Filho dos Livres.

Carreira

Formado pelos músicos, cantores e compositores Guga Boba e Guilherme Cruz, Marcelo Ribeiro no baixo e Ju Souc na bateria, o duo realiza um verdadeiro passeio pela sua discografia em seus shows. Em 2003, foi lançada sua primeira coletânea de rock, chamada “Bônus Track”. A fórmula do sucesso do Filho dos Livres é o disco “Tradições Distorcidas”, lançado em 2004 com músicas que adentraram às rádios atraídas pelo sucesso de “Meu Carnaval”, entre elas estão: “Numa Outra Estação”, “Alguém como Você É”, “O Início do Fim”, “Sobre Nós Dois”, “Vem me Ver”, “Não Dá pra Te Esquecer”, além da versão de “Amor de Índio” (Beto Guedes).

Canções com letras românticas e arranjos pop-rock mesclados com ritmos ternários e folks é o que resume a produção musical do duo, que também apresenta muito carisma para o público, em seus shows. O duo conquistou tanto o público que surgiu um fã clube, formado em sua maioria por mulheres, que passaram a acompanhar todas as apresentações e a divulgar o trabalho da banda em uma página do Facebook.

Considerado o disco mais ousado da banda, em 2007 foi lançado o “República dos Livres Pensamentos”, sendo a melhor obra musical produzida completamente em território sul-mato-grossense. O disco é híbrido, com canções sociais com uma pauta intensa na cultura regional, elementos sonoros atípicos: viola, guitarra de 12, ritmos e melodias ternárias, mas sem deixar de lado o romantismo característico do Filho dos Livres. “República dos Livres Pensamentos” foi apresentado na íntegra em show de lançamento, no teatro Glauce Rocha.

O duo continuou a fazer sucesso pelas rádios, com canções como “Sol”, “Sinhá”, “Cantador”, “Aurora”, “Três Mandamentos” e “Monocromo”. Com o disco “República dos Livres Pensamentos” o duo teve a oportunidade de compor a trilha sonora do filme: “Sasha Simiel, o Caçador de Onças”, do cineasta Cândido Alberto da Fonseca. Outra canção que participa de uma trilha sonora é “Cantador”, no filme “Cabeça a Prêmio”, do ator e diretor Marco Ricca.

Em seguida, surgiu o contrato com o selo Velas, que distribuiu em todo o território brasileiro a coletânea “FilosofiasVariadas no Tempo”, lançada em 2008, com 17 músicas que passeiam pela obra de Filho dos Livres. O duo também participou do show de abertura do MS Canta Brasil, época em que se apresentou em bares especializados em música ao vivo, nos Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

O Filho dos Livres tem uma biografia autorizada, escrita pelo jornalista Gustavo de Deus, impressa no livro de nove capítulos, chamado: “Guga Borba e Guilherme Cruz, Filhos dos Livres Pensamentos”. Indagados sobre o que se recordam da época em que começaram a trabalhar juntos, Guilherme conta que conheceu o parceiro nas bandas de colégio. “Conheci o Guga em bandas de colégio, na época, todo mundo que tocava algo aqui em Campo Grande se conhecia, o resto é muita história legal.”

E Guga completa, destacando a afinidade que a dupla tem com composições, especialmente no álbum “Tradições Distorcidas”. “Eu e Guilherme sempre tivemos essa afinidade para compor canções e neste álbum isso transparece muito, tendo canções minhas, canções dele e composições minha e dele no mesmo álbum, o que torna o Filho dos Livres uma unidade. Então, essa trajetória com o Guilherme tem essa coisa de a gente ter vindo de outras bandas, como o ‘Inverno Russo’, ‘Belladona’, ‘Naip’ e finalmente o Filho dos Livres, onde o nosso trabalho autoral florece muito mais.”

A trajetória de Filho dos Livres é definida por Guga como um duo trabalhador. “Defino como o duo trabalhador, um duo artístico com uma forte influência da música sul-mato-grossense, brasileira e do rock, em geral. Eu vejo no Filho dos Livres dois artistas empenhados em trazer algo novo por meio das influências de uma maturidade musical, de ter vários álbuns gravados em outros tempos com outras bandas, mas no duo eu vejo uma maturidade artística que eu gosto muito, particularmente.”

“Sólida, sempre ancorada na proposta real desse trabalho. Pessoalmente, um enorme prazer em fazer esse som com o Guga, parceiro de música com quem trabalho há muitos anos, antes de existir o Filho dos Livres”, complementa Guilherme.

Show com Ira!

No próximo domingo (9), o duo realiza a abertura do show da banda Ira!, em Campo Grande, grupo esse que mantém seu lugar de honra na galeria do rock nacional. Em 2022, o duo também abriu um show da mesma banda, no FIB (Festival de Inverno de Bonito). O duo, que já abriu shows de Zeca Baleiro, Zé Ramalho, Ira!, Almir Sater, Nando Reis, Leoni e Jota Quest, está animado para o evento de domingo, na praça do Rádio.

“Nossa expectativa sempre é a mais positiva possível, como nós trabalhamos com música autoral, acreditamos que poder estar junto ao grande público, cantando nossas canções, é um momento sempre muito mágico. Então, nós ficamos com uma expectativa de que seja um grande show, uma grande apresentação que as pessoas possam se divertir, levar os amigos e a família e poder estar juntos, confraternizando no Dia do Rock”, espera Guga.

Inclusive, Guilherme já trabalhou como assistente de estúdio, no disco “Isso é Amor”, da banda Ira! Ele comenta sua expectativa e ressalta que é sempre adorável realizar shows em locais como a praça, na Capital sul- -mato-grossense. “A melhor possível. Adoramos esses shows em conchas acústicas, aqui, em Campo Grande. São sempre shows carregados de emoção e energia boa, pois encontramos muitas pessoas que curtem nosso som e que vão lá, curtir com a gente”.

Uma coincidência que a banda possui é que a primeira apresentação a ser realizada foi justamente abrindo um show de Zeca Baleiro, em Campo Grande. Sobre o público campo-grandense, eles explicam que é um público receptivo e muito eclético, já que a cidade tem fãs de sertanejo, pagode, samba, cada um com suas particularidades. “Eu adoro tocar aqui, em casa, local onde esse trabalho nasceu.

O público aqui é sempre receptivo conosco, pelo fato de fazermos nosso som autoral. Sempre estamos de frente com pessoas que nos conhecem e foram lá, para curtir com a gente, ou novas ligações que faremos, no dia”, declara Guilherme. “O público campo-grandense é bem eclético. Nós encontramos pessoas de idades e gostos diferentes e é muito prazeroso quando a gente pode encontrar com esse público, todo reunido. Por ser também o Dia do Rock, nós vamos encontrar ali um público mais direcionado, mesmo”, afirma Guga.

Após o show de abertura da banda Ira!, o duo Filho dos Livres lançará, em todas as plataformas de streamings, o single “Atol” em homenagem ao cantor e compositor Geraldo Roca. Em seguida, lançarão a faixa “Divina”. O projeto deve ser divulgado nas redes sociais, em breve.

Serviço

Acompanhe a agenda, apresentações e lançamentos do duo pelo Instagram: @filhodoslivres. O show com a banda Ira! será domingo (9), a partir das 17h, na praça do Rádio, com entrada gratuita. A praça fica na avenida Afonso Pena.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

