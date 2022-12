França x Marrocos: confira o horário e prováveis escalações

França e Marrocos duelam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, pelas semifinais da Copa do Mundo. O jogo vale vaga na grande decisão do Mundial, que será disputada no próximo domingo (18). Globo, sportv, ge e Globoplay transmitem ao vivo.

A equipe vencedora do confronto enfrentará a Argentina na final da Copa do Mundo. A seleção liderada pelo astro Lionel Messi venceu a Croácia por 3 a 0, nessa terça-feira (13), no estádio Lusail, em Doha, e se garantiu na decisão do torneio.

O confronto é marcado pelo encontro dos favoritos para um bicampeonato seguido e terceiro no geral, os ”Les Bleus”, que disputarão esta fase pela sétima vez (1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 e 2022) e o ineditismo dos Leões do Atlas, que levaram a África a primeira semifinal, em uma campanha histórica.

A França chega para o duelo da semifinal com status de favorita. Já Marrocos é visto como a grande surpresa do Mundial, já que está invicto e conseguiu superar Espanha e Portugal nas fases de mata-mata. Carismático, o time com certeza tem grande parte da torcida brasileira a seu favor. duelo pode servir para continuar a escrever uma história para lá de especial no Catar e levar um país africano ainda mais longe no Mundial.

Até o momento, Marrocos sofreu apenas um gol, ainda na fase de grupos, na vitória por 2 a 1 sobre o Canadá. A seleção passou em primeiro lugar de um grupo que ainda tinha Croácia e Bélgica e também eliminou Espanha, nas oitavas e Portugal nas quartas.

Prováveis escalações

A França sofreu com algumas ausências durante a preparação para a semifinal. Upamecano desfalcou dois treinamentos consecutivos por conta de uma dor de garganta e ainda há dúvidas sobre a presença do defensor no duelo. Caso não esteja em condições, Konaté assumiria a vaga na zaga.

Time provável: Lloris, Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Giroud.

Já o Marrocos sofre com algumas lesões. O zagueiro Nayef Aguerd, titular nas primeiras quatro partidas, mas que se lesionou no jogo das oitavas contra a Espanha deve permanecer de fora. Já o zagueiro e capitão Romain Saïss, que deixou a partida contra Portugal pela quartas de final na maca ainda é dúvida.

Time provável: Bono, Hakimi, El Yamiq, Saiss (Dari) e Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah e Ziyech; En-Nesyri e Boufal.

