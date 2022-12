Preços de materiais escolares tem variação maior que 900% na Capital

A temporada de matrículas das escolas particulares para o ano letivo de 2023 deu início, e muitos pais e responsáveis já começam a receber a lista de materiais escolares, comumente enviada pelas instituições de ensino. O Procon de Mato Grosso Sul realizou pesquisa de preço e encontrou variação de até 941% nos preços dos materiais escolares.

A pesquisa foi realizada no período de 01 a oito de dezembro, em dez estabelecimentos de Campo Grande e comparou o preço de 185 produtos escolares.

A maior variação foi de 941%, encontrada em um apontador de plástico simples, que está sendo comercializado por R$ 2,50 na Papelaria Brasil e por por R$ 0,24 na Livraria Moderna, uma diferença de R$ 2,26, valor suficiente para comprar dez unidades de produtos no local mais barato.

Outro item que apresentou diferença no valor foi a caneta esferográfica da marca Pilot, com diferença de preços de 716,67%, com menor valor sendo R$ 1,20 e o maior a R$ 9,80, na Zornimat e Suprimac respectivamente.

A menor variação foi observada na tinta Guache, no pote de 500 ml Radex. O preço mais alto, de R$ 10,50, foi encontrado na Livraria Franco, enquanto o menor, de R$ 9,99, está sendo comercializado na Livraria Moderna.

De todos os produtos pesquisados, apenas a caixa de camisa plástica lisa, recomendada para embalagens para presente ou classificador, manteve o mesmo preço nos estabelecimentos pesquisados, sem vendida por R$ 29,90 na Livromat e na Lusa, locais onde foi encontrada.

Segundo o superintendente do Procon Estadual, Rodrigo Bezerra Vaz, a recomendação para o consumidor é que façam uma comparação de preços em diversas lojas antes de finalizar as compras. “”É importante as pessoas responsáveis pela aquisição dos produtos realizarem pesquisas ou se orientarem pelo levantamento, uma vez que existem diferenças sensíveis nos preços praticados por diferentes estabelecimentos”, destacou.

Veja a pesquisa completa aqui.

