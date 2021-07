“Fracassado” é top trends de vôlei no Brasil. Ainda bem que o Brasil virou. Caso fosse diferente, o massacre inicial nas redes sociais seria bem pior. Tudo por causa da Argentina. Bem,um nome argentino. Loser. Um dos jogadores virou “meme” e hashtag no twitter. Aliás, a tradução de loser é fracassado.

O Jogo estava dois sets a zero para a Argentina, quando a seleção de vôlei basileira começou a reação. E tudo terminou com o Loser no lugar certo. O Fracasso ficou mesmo para os argentinos. Mas, deu trabalho. Ficou assim: 19 a 25, 21 a 25, 25 a 16, 25 a 21 e 16 a 14.

Assim, “O Brasil segue com 100% de aproveitamento no vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Jogando nesta segunda-feira (26) na Ariake Arena, a equipe do técnico Renan Dal Zotto”. Mas, ficam marcados os comentários e a torcida. “Eu não aceito o Brasil perder pra um time em que o cara se chama Loser #volleyball #Tokyo2020 “. Este foi um das mais de 71 k mencionadas na rede do passarinho azul. Tudo que chama atenção no Brasil e no mundo fica nos trends do Twitter.

Mas, o que achou do“Fracassado” é top trends de vôlei no Brasil?

