Fortaleza x São Paulo: confira onde assistir e prováveis escalações

Fortaleza e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (11), às 19h (de MS), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa assim como os visitantes chegam embalados em uma disputa direta por uma vaga no G4 da competição.

Fortaleza tem o melhor ataque da temporada 2023 entre todos os times da serie A, quanto o São Paulo tem a melhor defesa. O Tricolor paulista vem de uma vitória recente por 2 a 0, contra o Internacional, também pelo Brasileirão. A viagem para a capital cearense marca o início de uma dura sequência de jogos da equipe. Dorival Júnior não deve poupar esforços. A tendência para este jogo é o retorno de Calleri entre os titulares.

Já o Fortaleza vem de um empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena, também pelo Campeonato Brasileiro. Na tabela, está em quarto lugar, com oito pontos – um acima que o Tricolor paulista. A equipe de Vojvoda ainda não perdeu nenhuma partida pela competição. O Leão do Pici está invicto há 11 jogos na temporada e quer chegar aos 12. Em casa, terá o apoio do torcedor para isso.

Onde assistir

A partida da quinta rodada do Brasileirão entre Fortaleza e São Paulo será transmitida ao vivo na TV fechada, pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

A grande novidade para o Tricolor do Pici deverá ser o retorno de Lucero ao ataque. O jogador, que estava no DM, treinou normalmente na quarta-feira e deve estar à disposição de Juan Pablo Vojvoda. Por outro lado, Moisés não está à disposição após sair de campo lesionado contra o Corinthians.

Time provável: Fernando Miguel, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Calebe, Romarinho e Lucero.

Já em relação ao São Paulo o treinador pode mudar algumas peças em relação ao jogo passado para descansar aqueles que tem tido mais tempo em campo. O meio de campo pode sofrer as maiores alterações. Dorival teve as baixas de Jandrei, lesionado, e Felipe Alves, que não pode atuar por pertencer ao Fortaleza. O goleiro Leandro será o reserva de Rafael.

Time provável: Rafael; Rafinha (Raí Ramos), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Méndez), Gabriel Neves (Luan), Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano (Marcos Paulo) e Calleri

