Moradores e motorista ferida em acidente reclamam da placa de pare escondida

Acidente envolvendo três veículos, durante a noite de quarta-feira (10), deixou uma motorista ferida e uma criança em estado de choque no cruzamento da Rua Junquilhos com a Rua da Assembleia na Vila Cidade Jardim, em Campo Grande.

Conforme apurado, o acidente envolveu um Honda Civic, um Jeep Renegade e um Jeep Compass. Segundo informações, condutora do Honda Civic seguia pela Rua da Assembleia, momento em que teria passado a preferencial do cruzamento.

No momento em que o Honda Civic passou a preferencial, o Civic foi atingido na lateral pelo Jeep Renegade que seguia na Junquilhos. Após ser atingido na lateral, a outra lateral do Honda Civic atingiu um Jeep Compass que estava parado no pare da Rua da Assembleia, no sentido contrário.

Placa escondida

De acordo com a motorista do Honda Civic, Silvia Pasqualotto Jandre, a placa de trânsito da Rua Assembleia estava fora do local de costume, com pouca visibilidade e virada para cima. Além dela, outros moradores afirmam que a escassa sinalização de trânsito no endereço, frequentemente, causa acidentes.

A motorista do Civic sofreu um corte no braço, enquanto os outros dois condutores ficaram ilesos. Além dos bombeiros, equipe da BPtran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) também foi acionada. O trânsito ficou interrompido no cruzamento.