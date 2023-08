Como reconhecer quando o comportamento do cachorro é um pedido de ajuda?

O comportamento canino é instigante e cheio de curiosidades. Existem várias manias de cachorro “inusitadas” e que a gente tende a achar engraçado quando acontece. Mas será que você consegue reconhecer quando o comportamento é, na verdade, um pedido de socorro? Tudo que os cães fazem tem uma explicação por trás e nem sempre o motivo é bom.

Pegando o chinelo do dono

Cachorros que deitam no chinelo do dono fazem isso por diferentes razões. Além de tédio, a atitude também pode estar relacionada com a ansiedade de separação. Ou seja, o cachorro que é muito apegado com os donos pode ir atrás dos calçados do dono para tentar amenizar essa falta. Pode parecer fofo, mas além de atrapalhar uma convivência saudável com o animal, o cachorro pode adotar hábitos destrutivos a partir disso. Roer e comer o chinelo é um deles, e a ingestão do plástico pode causar uma série de problemas, como uma obstrução intestinal em cães.

Arranhando na parede

Se você já flagrou seu cachorro cavando a parede com as patinhas, saiba que isso não é um sinal de diversão ou rebeldia do animal. Na realidade, essa atitude foi herdada dos lobos, que tinham o hábito de cavar a terra para aliviar o tédio. Por isso, é algo comum em casos de estresse e ansiedade canina. Se o cachorro não é estimulado fisicamente e mentalmente, ele fica com muita energia acumulada e alivia isso arranhando, roendo ou cavando a parede.

Arrastando o bumbum no chão

O motivo por que o cachorro arrasta o bumbum no chão geralmente está ligado à presença de vermes no organismo. Os parasitas se alojam no intestino do animal e causam diarreia, perda de peso, vômito, inchaço abdominal e irritação anal. Isso causa coceira e incômodo na região, por isso deixa o cachorro arrastando o bumbum no chão. Outras possíveis explicações são a inflamação na glândula adanal, diarreia, constipação e até prolapso retal em cães. É sempre bom consultar um veterinário.

Comendo fezes

Se o seu cachorro come fezes, redobre a atenção com ele. Embora algumas raças – como o shih-tzu – sejam mais propensas a ter esse tipo de comportamento, é fundamental avaliar o real motivo por trás disso. Geralmente, a coprofagia canina – como também é chamado esse comportamento de cão – está ligada à falta de nutrientes e até doenças, como a diabetes. O tédio, ansiedade, estresse e necessidade de atenção são outros possíveis motivos, mas é sempre bom avaliar todo o cenário.

Correndo atrás do rabo

Nem sempre esse é um sinal de alerta, mas é importante ficar de olho. Alguns cães fazem isso por brincadeira e diversão. No entanto, há casos em que o cachorro correndo atrás do rabo pode indicar algum problema na região, como coceiras e machucados. Também pode ser um caso de ansiedade, acúmulo de energia ou até mesmo um indicativo de doenças neurológicas. Por isso, observe a frequência e verifique se há outros sintomas associados.

